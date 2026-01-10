„Wizzair“ skrydžių iš Vilniaus teko laukti valandomis ilgiau: priežastis – neeilinė

Kaip praneša Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Vitalija Ročė, vėlavo skrydis iš Vilniaus į Nicą (turėjo išvykti 16.40 val., bet išskrido 19.29 val.) ir į Bergeną (turėjo išvykti 19.45 val., išskrido 00.01 val.). Už abi keliones atsakinga buvo Vengrijos oro linijų bendrovė „Wizzair“.
Skrydžio į Nicą iš Vilniaus keleiviai išvykimo laukė lėktuve.
Kaip skaitytojas pranešė portalui „Delfi“, keleiviai į lėktuvą, skrendantį į Nicą, buvo susodinti tuo metu, kai jis turėjo pakilti ir buvo priversti išvykimo kelias valandas laukti sėdėdami lėktuve.
„Skrydžio į Nicą iš Vilniaus keleiviai išvykimo laukė lėktuve“, – Eltai patvirtino V. Ročė.
Tiesa, kito vėlavusio „Wizzair“ reiso, kuris turėjo skristi į Bergeną, keleiviai laukė oro uoste – į lėktuvą sulaipinti nebuvo. Anot LTOU atstovės, sprendimą dėl keleivių sulaipinimo kiekvienoje situacijoje priima atsakinga oro linijų bendrovė.
„Sprendimą dėl keleivių laipinimo laiko priima oro linijų bendrovė ir įgula, atsižvelgdamos ne tik į konkretų orlaivį, bet ir į viso oro uosto bei skrydžių tvarkaraščio logistiką. Keleiviai dažnai įlaipinami anksčiau, kad būtų atlaisvinti vartai, išlaikytas tvarkaraštis ir, lėktuvui bei įgulai pilnai pasiruošus, būtų galima nedelsiant išvykti“, – tikina bendrovės komunikacijos skyriaus vadovė.
Šiuo metu Lietuvos oro uostai dirba įprastai – dėl meteorologinių sąlygų reikšmingų sutrikimų nefiksuojama.
Tiesa, LTOU rekomenduoja sekti informaciją oro uostų svetainėse, iki skrydžio atvykti į oro uostą prieš 2–3 val. ir planuoti daugiau laiko kelionei iki oro uosto.
ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuva susiduria su žiemiškomis, itin žvarbiomis oro sąlygomis. Savaitės pradžioje didžiulis snygis, pūgos ir dviženklių laipsnių šaltis praskriejo pro Vakarų Lietuvą, pastarosiomis dienomis tas pats vyksta Vilniaus regione.
