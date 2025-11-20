Vilnius įtrauktas į dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų reitingą

Anot jos, į sąrašą įtrauktas Vilnius aplenkė tokius Europos miestus kaip Varšuva, Lisabona, Milanas, Zagrebas, Budapeštas ar Ryga.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šis įvertinimas – tai motyvacija judėti į priekį dar labiau.
„Įvertinimas rodo, kad Vilnius nuosekliai kuria miestą, kuriame dviračiu galima keliauti greitai, saugiai ir patogiai kasdien. Ilgalaikės pastangos plečiant dviračių takus ir infrastruktūrą duoda realių rezultatų, o tai – aiški motyvacija judėti dar ryžtingiau, kad dviračiai būtų patogus pasirinkimas kuo daugiau vilniečių“, – pranešime sakė sostinės meras.
„Judu“ teigia ir toliau mieste planuojantys dviračių infrastruktūros plėtrą. Anot įmonės, iki 2030 metų mieste atsiras 260 km dviračių takų, o iki 2027-ųjų bus įrengta dar 124 naujų saugyklų.
„Copenhagenize Index“ yra prestižinis pasaulinis įvertinimas. Į jį patenka tik miestai, kurie aktyviai investuoja į dviračių infrastruktūrą ir kryptingai skatina darnų judumą.
Naujausiame sudarytame reitinge pirmąją vietą jame užėmė Utrechtas, antroji skirta Kopenhagai, trečioji – Gentui.
