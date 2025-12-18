Klaipėdoje gerės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra

„Šiuo projektu sprendžiame vieną iš jautresnių šios miesto dalies problemų – saugų ir patogų patekimą į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną. Iki šiol pėstieji ir dviratininkai čia buvo priversti judėti nesaugioje aplinkoje, o naujai įrengiama infrastruktūra leis išvengti geležinkelio pervažos kirtimo ir užtikrins aiškų, apšviestą bei visiems pritaikytą maršrutą. Tai nėra formalus atnaujinimas – tai tvarkymas taip, kaip mieste ir turi būti: saugiai, logiškai ir ilgam“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Numatyta takus nutiesti nuo prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės iki naujai įrengiamo panduso bei nuo panduso iki esamo dviračių tako LEZ teritorijoje, lygiagrečiai Vilniaus plentui. Toks sprendimas leis pėstiesiems ir dviratininkams saugiai pasiekti LEZ teritoriją, išvengiant geležinkelio pervažos kirtimo. Įgyvendinus projektą, bus įrengtas apšvietimas ir judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikyta infrastruktūra. Darbus vykdo UAB „Plungės Lagūna“, sutarties vertė – beveik 920,4 tūkst. eur, o juos planuojama baigti iki 2026 metų liepos pabaigos.
Tuo pačiu metu vykdomas ir dviračių bei pėsčiųjų takų kapitalinis remontas Minijos gatvėje. Darbai apima ruožą nuo Baltijos prospekto iki Sausio 15-osios gatvės bei dalį Pilies gatvės iki posūkio į piliavietę. Šiame ruože dviratininkams bus įrengtas 2,5 metro pločio takas su raudonos spalvos asfaltbetonio danga, o pėstiesiems – 1,5 metro pločio takas iš šviesiai pilkų betoninių trinkelių.
Nauji dviračių ir pėsčiųjų takai taip pat įrengiami Smiltelės gatvėje. Darbai vykdomi dviejuose ruožuose, kuriuose iki šiol nebuvo dviračių infrastruktūros: nuo Šilutės plento iki Vingio gatvės bei nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės – abiejose gatvės pusėse. Atkarpoje tarp Minijos gatvės ir Taikos prospekto jau atlikta didelė dalis numatytų darbų: išardyti seni bortai ir dangos, atlikti žemės darbai, sureguliuoti šulinių aukščiai, įrengti takų bortai ir skaldos pagrindai, paklotos betoninių trinkelių bei asfaltbetonio dangos, sumontuoti apšvietimo atramų pamatai. Šiuo metu darbai laikinai sustabdyti dėl nepalankių oro sąlygų, kurios neleidžia kloti viršutinio asfalto sluoksnio. Likusios atkarpos – nuo Šilutės plento iki Vingio gatvės – įrengimas numatytas 2026 metais. Smiltelės gatvėje pėsčiųjų ir dviračių eismas bus aiškiai atskirtas skirtingomis dangomis ir jų spalvomis.
Klaipėdos miesto savivaldybės planuose – Danės gatvės rekonstravimo metu įrengti dviračių takus atkarpoje nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės. Taip pat Artojo gatvės atkarpoje nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės bei įrengti dviračių takų jungtis nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės ties Skulptūrų parku.
