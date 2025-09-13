Darniam judumui – riedynės, žaidimas, ekskursijos

Svarbiausia – keisti įpročius
Šių metų renginiais atkreipiamas dėmesys į judėjimo mieste įpročius. Kviečiama išbandyti alternatyvius keliavimo būdus: pėsčiomis, dviračiais, viešuoju transportu ar kitomis mikrojudumo priemonėmis.
„Gyvename viename žaliausių miestų šalyje, apsuptame vidaus vandenų, todėl natūralu, kad visa miesto infrastruktūra keičiasi į pasaulietiškus standartus. Darnus judumas tampa neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi.
Bene dešimtmetį investuojame į rekreacines erdves, statome tiltus ne tik automobiliams, bet ir pėstiesiems, dviratininkams. Nuosekliai plečiame dviračių takų tinklą, geriname jungtis tarp skirtingų miesto rajonų. Investuojame į viešojo transporto atnaujinimą, efektyvų maršrutų tinklą. Tai leidžia miestiečiams saugiai ir tvariai judėti mieste“, – teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis.
Pramogos viešuoju transportu
Šventinę savaitę vyks penkios teminės ekskursijos pėsčiomis po Kauną. Dalyviai galės iš naujo atrasti miestą ir pažinti skirtingas jo vietas. Rugsėjo 15 ir 17 d. riedučių entuziastai ar norintys jais tapti kviečiami pasimokyti, kaip tai daryti tinkamai, kad būtų ir saugu, ir smagu. Veiksmas vyks Vienybės aikštėje.
Ekskursijos vyks ne tik pėsčiomis, be ir viešuoju transportu. Rugsėjo 20 ir 22 d. visi norintys galės važiuoti specialiu troleibusu, kuriame kartu keliaus ir įdomiausias Kauno istorijas pristatantis gidas.
Darnaus judumo savaitės dalyviai galės išmėginti jėgas ir viešojo transporto orientacinėse varžybose „Pagauk troleibusą!“ Norintiems dalyvauti reikės suburti 2–6 asmenų komandą, kuri kartu spręs įvairias užduotis. Išsprendus galvosūkius paaiškės, kokias įdomias Kauno vietas teks aplankyti. Į jas nemokamai keliauti bus galima viešuoju transportu.
Masinės riedynės
„Rugsėjo 20 d. sieksime masiškiausių riedynių titulo ir parodysime, kad Kaunas – Darnaus judumo miestas. Visi, turintys dviračius, riedučius, paspirtukus, laukiami nuo 17.30 val. aikštėje prie Soboro“, – kviečia A. Palionis.
Vieninga kolona pajudės Laisvės alėja, keliaus per A. Mickevičiaus gatvę, Karaliaus Mindaugo prospektą, nusileis į Nemuno krantinę ir pasieks amfiteatrą prie senosios prieplaukos. Dalyviai raginami būti kūrybingi ir atvykti su išskirtine apranga, nes riedynių pabaigoje laukia orginaliausio kostiumo konkursas.
Atvykusius į amfiteatrą pasitiks tikras Darnaus judumo festivalis. Čia 19 val. pasirodymus surengs „stand-up“ komedijos atstovai: Markas Žukauskas, Vaidotas Šiožinis, Simanas Žurauskas, Nedas Zimantas ir kt. Nuo 20 val. muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanos atlikėja Aistè, vakarėlį pratęs DJ programa. Viso renginio metu veiks maisto furgonėliai.
