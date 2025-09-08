Vilniuje vyks eitynės Oršos mūšio 511-osioms metinėms paminėti

Kaip skelbia kariuomenė, pirmadienį popiet vyks Garbės sargybos kuopos karių ir Lietuvos kariuomenės eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų, kuri simboliškai atkartos istorinę mūšio laimėtojo Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną.
Lietuvos kariuomenės orkestras minėjimo proga atliks muzikinę programą Rotušės ir Katedros aikštėse, o Garbės sargybos kuopos kariai virš Valdovų rūmų iškels Lietuvos istorinę vėliavą.
Minint pergalės metines, Lietuvos kariuomenė Vilniaus rotušėje kariams organizuoja tarptautinę konferenciją, skirtą įvertinti šiuo metu Ukrainoje vykstančio karo pamokas.
Oršos mūšis vyko 1514 metų rugsėjo 8 dieną tarp LDK ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenių netoli Oršos, dabartinės Baltarusijos. Jame LDK kariuomenė, vadovaujama etmono K. Ostrogiškio, sumušė Ivano Čeliadnino vadovaujamą Maskvos kariuomenę.
Pasak istorikų, Oršos mūšyje sumušus maskvėnų pajėgas LDK stojo savotiškas atokvėpio ir ramybės laikotarpis, kada buvo sukurtas pirmasis Lietuvos statutas, iškilo Valdovų rūmai, pradėtos spausdinti knygos, o šalyje prigijo renesanso ir reformacijos idėjos.
Anot Lietuvos kariuomenės, ši pergalė yra reikšminga pasaulinėje karybos istorijoje, nes mūšyje lietuviai sutriuškino kur kas gausesnes maskvėnų pajėgas, panaudojo apgaulingą manevravimą, artilerijos pasalą, kompleksišką persikėlimą per vandens kliūtį pontoniniais tiltais.
