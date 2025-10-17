Artėjant Vėlinėms – dažnesnis viešasis transportas link pagrindinių Vilniaus kapinių

Apie papildomus pasikeitimus informuosime, tvarkaraščius rasite svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.
Kursavimas bus sustiprintas šiems maršrutams
Į Rokantiškių kapines keliaujantys gyventojai galės dažniau pasinaudoti 37 ir 115 maršrutų autobusais.
Į Karveliškių kapines dažniau vyks 63 maršruto autobusai.
Į Liepinių kapines dažniau važiuos 2 maršruto autobusai.
Į Kairėnų kapines bus sustiprintas 38 ir 114 maršrutų autobusų eismas.
Papildomas troleibusų eismas
Patogesniam susisiekimui su kapinėmis bei persėdimams miesto teritorijoje dažniau kursuos ir šie troleibusų maršrutai:
2 maršrutas (Saulėtekis – Stotis).
7 maršrutas (Perkūnkiemis – Stotis).
16 maršrutas (Pašilaičiai – Stotis).
19 maršrutas (Pašilaičiai – Saulėtekis).
