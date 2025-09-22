Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos

Tą padaryti bus galima išmaniuoju telefonu nuskenavus troleibusuose pakabintus QR kodus, pranešė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT).
Pasak bendrovės, QR kodus bus galima rasti penkiuose troleibusų maršrutuose.
„Vilniuje galime rasti ne vieną Mikalojų Konstantiną Čiurlionį menantį ženklą: gatvę, stotelę, mokyklą, namus. Galimybė mėgautis M. K. Čiurlionio kūryba tokioje netikėtoje erdvėje – troleibuse – paskatins iš naujo atrasti ir dar labiau didžiuotis jo kūryba“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Iki metų pabaigos keleiviai kelionėse taip pat išvys vizualinį patyrimą, parengtą bendradarbiaujant Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui ir VVT. Vilniaus viešojo transporto ekranuose bus rodoma specialiai parengta Čiurlionio paveikslų paroda.
Seimas 2025 metus yra paskelbęs M. K. Čiurlionio metais. Šios sukakties proga visoje Lietuvoje vyks įvairūs atminimo renginiai bei iniciatyvos, skirtos pažinti menininko kūrybą bei gyvenimą.
M. K. Čiurlionis per dešimtmetį trukusį kūrybos kelią sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nutapė daugiau negu 300 paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje.
Tarp žinomiausių M. K. Čiurlionio muzikinių darbų – simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, iš dailės darbų – monumentaliosios kompozicijos „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, muzikinės tapybos kūriniai „Piramidžių sonata“, „Žalčio sonata“, „Jūros sonata“, „Saulės sonata“ ir kitos sonatos, fugos ir preliudai.
Per trumpą gyvenimo Vilniuje laikotarpį M. K. Čiurlionis vadovavo kuriant Lietuvos meno kūrėjų draugiją, prisidėjo rengiant tris pirmąsias lietuvių dailininkų parodas ir jose eksponavo daugelį savo paveikslų.
Naujausi komentarai