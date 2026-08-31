Vilniuje paminėta Laisvės diena – iškilmingai pakeltos šalies vėliavos

Prieš ceremoniją Lietuvos kariuomenės orkestras, Garbės sargybos kuopa ir kariai žygiavo nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia surengta vėliavų pakėlimo ceremonija, ją lydėjo Lietuvos Respublikos himnas.
Ceremonijos metu į susirinkusius kreipėsi prezidentas Gitanas Nausėda, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras ir krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
Ceremonijoje kalbėjęs prezidentas pabrėžė, kad Laisvės diena primena Lietuvos žmonių ryžtą ir drąsą siekiant šalies nepriklausomybės, tačiau iškovotą laisvę būtina saugoti ir šiandien.
„Laisvės diena – ne kaip tolimas praeities aidas, bet kaip gyva, ryški, laisve kvėpuojančios tautos tikrovė“, – sakė G. Nausėda.
Šalies vadovas atkreipė dėmesį į Rusijos keliamą grėsmę Lietuvai ir kitoms Europos valstybėms, taip pat pabrėžė būtinybę stiprinti šalies gynybą ir visuomenės atsparumą.
„Tačiau vien Ukrainos pergalės mums nepakaks, jei patys save pamiršime ir šalies gynybą apleisime. Senoji pabaisa niekur nedingo“, – teigė G. Nausėda.
Jis taip pat pabrėžė paramos Ukrainai svarbą, pabrėždamas, kad jos saugumas yra ir Lietuvos saugumas, o Ukrainos laisvė – taip pat Lietuvos laisvė.
Lietuvos kariuomenės vadas R. Vaikšnoras ceremonijoje prisiminė, kad 1993 metais, būdamas jaunas karininkas, pats dalyvavo perimant Rusijos karinio dalinio teritoriją Rukloje.
„Prieš 31-erius metus Rusijos kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos. Mūsų pareiga – padaryti viską, kad ji daugiau nesugrįžtų“, – sakė kariuomenės vadas.
Krašto apsaugos viceministras Laisvės dieną pavadino vienu svarbiausių atkurtos Lietuvos nepriklausomybės istorijos lūžių. Jo teigimu, Rusijos kariuomenės išvedimas tapo svarbia Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo kelio dalimi.
Laisvės diena minima rugpjūčio 31-ąją – 1993 metais tą dieną iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas.
23.46 val. jis kirto Kenos geležinkelio stotį ir paliko Lietuvos teritoriją.
ELTA primena, kad Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuvą paliko likus kelioms minutėms iki 1993-iųjų rugpjūčio 31 d. vidurnakčio.
Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug penkios divizijos, kurias sudarė apie 34,5 tūkst. karių, maždaug 1 tūkst. tankų, 180 lėktuvų ir 1,9 tūkst. šarvuočių.
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