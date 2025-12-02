 Vilniuje ir Kaune – atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

Vilniuje ir Kaune – atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

2025-12-02 11:32
BNS inf.

Vilniuje ir Kaune trečiadienį vyks atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu.

Vilniuje ir Kaune – atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu
Vilniuje ir Kaune – atsisveikinimo ceremonijos su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu / I. Gelūno / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), atsisveikinimo ceremonija vyks Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijoje Kaune dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO daugianacionalinės kovinės grupės Lietuvoje ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.

Ministerija praneša, kad atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.

Kaip skelbė BNS, šeštadienį nuo šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų mirė Belgijos karys, kuris tarnavo NATO tarptautiniame batalione, dislokuotame Rukloje.

Pabradės poligone suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis buvo išvežtas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypač sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno.

Šiame straipsnyje:
atsisveikinimo ceremonijos
Pabradės poligonas
Belgijos karys
žuvo karys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų