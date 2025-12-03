 Vilniuje ir Kaune atsisveikinta su žuvusiu belgų kariu

Vilniuje ir Kaune atsisveikinta su žuvusiu belgų kariu (Atnaujinta)

Palaikai išskraidinti į Belgiją
2025-12-03 10:49
Vakaris Vingilis (BNS)

Vilniuje ir Kaune trečiadienį atsisveikinta su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu, jo palaikai trečiadienio popietę iš tarptautinio Kauno oro uosto išskraidinti į Belgiją. 

Ryte karį pagerbė šalies vadovai, Lietuvos ir sąjungininkų kariai. Vėliau, oficialios ceremonijos metu, kario palaikai išnešti iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje ir su maždaug dešimties automobilių laidotuvių procesija išvyko į Kauną.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose Vilniuje ir Kaune dalyvavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.

Atsisveikinti su žuvusiu belgų kariu taip pat atvyko Vokietijos brigados Lietuvoje vadas, brigados generolas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelius Zimmermannas (Kornelijus Cimermanas).

P. Adamovič / BNS nuotr.

Išlydėjimo ceremonija Kaune buvo privati.

Ryte pagerbti kario atvyko prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai“, – žurnalistams sakė iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje išėjęs prezidentas.

Tuo metu premjerė tikino, kad Lietuva turi daryti viską, siekdama apsaugoti kiekvieno kario gyvybę.

„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – teigė I. Ruginienė.

Kaip rašė BNS, 22-iejų Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

Babunia
Kokios laimingos ponios ,eina lyg is baliaus su sypsenom . . .
7
0
Baisu darosi
Prieš tai žuvo keturi dabar vėl kas darosi nelaiminga vietą kariams
1
-1
O
Premjerei ir išlydint žuvusį karį linksma nuotaika, kas matosi iš foto.
4
-1
