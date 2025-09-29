Paaiškėjo, kada Vilniaus miesto savivaldybė pradeda šildymo sezoną

„Nuo penktadienio mūsų visos švietimo ir sveikatos įstaigos jau galėjo įsijungti šildymą pagal poreikį, o nuo rytojaus visame mieste bus pradėtas įjunginėti centrinis šildymas“, – pirmadienį žurnalistams savivaldybėje sakė V. Benkunskas.
Pasak jo, ankstesnį nei įprastai šildymo startą nulėmė prastos ateinančių savaičių oro prognozės.
„Startas šiemet yra šiek tiek anksčiau – įprastai mes turime tokį tarpinį laikotarpį spalio 1–15 dienomis, tačiau matome oro prognozes ir atrodo, kad ateinančios savaitės bus vėsios, ypač naktimis – šals vos ne iki nulio. Dienomis oro temperatūra taip pat nebeįšyla, tad nematome poreikio toliau delsti ir pradėsime šildyti visus Vilniaus pastatus“, – teigė Vilniaus meras.
V. Benkunskas taip pat pasidžiaugė žadamomis šildymo kainomis, kurios, anot jo, Vilniuje bus mažiausios iš visų Lietuvos didmiesčių.
„Galime pasidžiaugti, kad šiemet šildymo kaina Vilniuje – rekordiškai maža. Spalio mėnesį ji sieks 5,42 cento už kilovatvalandę (kWh) – 7 proc. mažiau nei pernai. Vilnius tarp didmiesčių yra pirmoje vietoje pagal kainos mažumą“, – tikino sostinės vadovas.
Sprendimas priimtas mero potvarkiu ir jau yra oficialus.
Šildymo sezonas švietimo įstaigose ir mokyklose, pagal poreikį, jau prasidėjo praėjusį penktadienį, tad šildymas jau įjungtas 145 iš 256 švietimo įstaigų.
Gydymo įstaigos ir kai kurie daugiabučiai namai tuo metu turi galimybę pagal savo poreikius patys nuspręsti, kada pradės savo patalpas šildyti.
Sostinėje šildymo sezonas 2022–2023 m. prasidėjo spalio 17 d., 2023–2024 m. – spalio 16 dieną, o praėjusiais metais – jau spalio 14 d.
