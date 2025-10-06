„Vilniaus vandenys“ į tinklų plėtrą investuos dviženklę milijoninę sumą

2026–2028 metais įmonė prie vandentiekio tinklo prijungs 170 būstų, o prie nuotekų tinklo – 309 būstus bei nuties 11,4 km vandentiekio ir 23 km nuotekų tinklų Kalnėnų, Gurių, Grigaičių, Kairėnų, Naujosios Vilnios ir kitose nutolusiose sostinės gyvenvietėse, pirmadienį pranešė bendrovė.
Finansavimą projektui skyrė Vilniaus savivaldybė iš programos „Baltos zonos“, skirtos prie tinklų prijungti namus, kurių gyventojai dar naudojasi šuliniais, gręžiniais, lauko tualetais, vietiniais nuotekų įrenginiais ar išgriebimo duobėmis.
„Vilniaus vandenų“ vadovo Sauliaus Savicko teigimu, infrastruktūra nutiesiama iki pat namo sklypo ribos: „Gyventojai pasirūpina tik vidaus įvadais ir namo santechnika.“
Pernai 23 „Baltų zonų“ projektams skirta apie 10 mln. eurų.
„Vilniaus vandenys“ valdo apie 1969 km vandentiekio ir apie 1692 km nuotekų tinklų.
