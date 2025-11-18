 „Kilo“ į Vilniaus futbolo klubą „Žalgiris“ investuoja dar 1 mln. eurų

2025-11-18 10:33
BNS inf.

Programinės įrangos kūrimo grupė „Kilo“ už 1 mln. eurų įsigis dar dešimt naujų Vilniaus futbolo klubo „Žalgiris“ dalių ir valdys penkiolika, arba 42 proc. visų klubo dalių, pranešė įmonė.

Pasak „Kilo“, sutartį planuojama pasirašyti šią savaitę, tam pirmadienį pritarė „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas.

Anot įmonės, investicija užtikrins klubo finansinį stabilumą, „Kilo“ padės jam taikyti naujausias technologijas ir dalysis inovacijų kūrimo patirtimi.

„Mūsų investicija žymi naują etapą klubo istorijoje ir suteikia galimybę plėtoti sveikatingumo, sporto ir technologijų partnerystę. Mūsų tikslas, kad klubas būtų stiprus ir gebėtų savarankiškai generuoti pajamas ir gautas lėšas skirti komandos stiprinimui bei infrastruktūros vystymui“, – pranešime teigė „Kilo“ vadovas ir didžiausias akcininkas Tadas Burgaila.

Anot pranešimo, sprendimus, susijusius su sportine klubo veikla ir rezultatais, priims jo vadovybė.

Pasak klubo vadovo Mindaugo Kasperūno, ši partnerystė žymi naują „Žalgirio“ etapą, kuriame klubas pradeda transformaciją į modernesnę, vadybos ir finansų valdymo požiūriu tvaresnę organizaciją.

Kaip skelbė portalas 15min.lt, T. Burgaila kiek anksčiau jau įsigijo penkias klubo dalis iš buvusios „Žalgirio“ direktorės Vilmos Venslovaitienės ir buvusio sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus.

Portalo teigimu, po dvi dalis ir toliau valdo Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Valoras“, po vieną – M. Kasperūnas, Vytautas Čepas, bendrovės „Olego transportas“ ir „CargoGO Logistics“. Dar viena dalis areštuota.

