Vilniaus savivaldybės taryba pritarė pertvarkai dviejuose darželiuose

Abiems sprendimų projektams sostinės savivaldybės taryba pritarė bendru sutarimu.
Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriose ugdymas vykdomas rusų kalba.
Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio-darželio „Pakalnutė“ – jame nebus steigiamos grupės, kuriose ugdymas vykdomas lenkų kalba.
Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose nurodoma, kad tiek „Žemuogėlės“, tiek „Pakalnutės“ ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiemet ėmėsi stiprinti lietuvių kalbos vartojimą sostinės ugdymo įstaigose. Miestas įgyvendina veiksmų planą „Drąsiai lietuviškai“, kuriuo siekiama didinti valstybinės kalbos vartojimą tautinių mažumų ugdymo įstaigose.
Savivaldybės duomenimis, nuo 2022 iki 2026 m. rusų kalba formuojamų ikimokyklinio ugdymo grupių Vilniuje sumažėjo nuo 192 iki 119, o grupių lietuvių kalba skaičius per tą patį laikotarpį išaugo nuo 1204 iki 1294.
Rugpjūtį savivaldybė skelbė, kad dešimtyje tautinių mažumų darželių taikomas dvikalbio ugdymo modelis – dalį dienos ugdymas vyksta gimtąja, kita dalį – lietuvių kalba. Miesto teigimu, rusų kalbos vartojimas tautinių mažumų ugdymo įstaigose mažinamas siekiant stiprinti valstybinės kalbos mokėjimą ir gyventojų integraciją.
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