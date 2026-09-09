Vilniaus meras: sprendimai nutraukti susitarimus su „Energesman“ buvo pagrįsti

„Žinote, čia kaip ir santuokoje: iškart nepuoli po pirmo ginčo skirtis, visą laiką bandai susitaikyti ir gyventi, bet, kai jau pasieki kritinę ribą, tada įvyksta sutarties nutraukimas arba šiuo atveju santuokos nutraukimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vilniaus meras.
„Man atrodo, kad tikrai sprendimai buvo ir pagrįsti, ir savalaikiai. Galiausiai tą patvirtina ir teismų sprendimai, kurie kol kas yra tikrai į vienus vartus viešojo administravimo subjekto naudai“, – pridūrė V. Benkunskas.
LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Vilniaus savivaldybė jau pavasarį žinojo apie atliekas tvarkančios bendrovės „Energesman“ finansinius sunkumus ir riziką, kad įmonė gali nepajėgti vykdyti sutartinių įsipareigojimų.
Vėliau liepą regione kilus šiukšlių krizei, galiausiai sutartys su įmone buvo nutrauktos, o jos operuotos atliekų tvarkymo gamyklos atstatymo išlaidas dabar gali tekti padengti Vilniaus regionui.
Anot V. Benkunsko, ši žurnalistų paskelbta informacija nėra naujiena.
Meras akcentavo, jog „Energesman“ visuomet skelbė pajėgsiantis įgyvendinti įsipareigojimus, dėl to savivaldybė neskubėjo nutraukti sutarčių.
„Nei čia kažkokia naujiena, nei kažkokia sensacija. Akivaizdu, kai tu turi sutartinius santykius su verslu, tu sieki sutartį saugoti – tuo labiau, kad iš „Energesman“ buvo visą laiką deklaracijos, kad jie turi ir finansinius pajėgumus atstatyti pastatą, ir turi ryžtą“, – tikino meras.
„Bet viena yra pasirašyti sutartį ir įsipareigoti ant popieriaus, kita yra įgyvendinti realybėje. Kai mes pamatėme, kad iš tikrųjų įmonė ne tik neįgyvendina to, kas yra deklaruota pasirašytoje ir teismo patvirtintoje sutartyje, o viskas važiuoja dar prastyn, atsiranda nemokumo problemos, atsiranda atliekų kaupimo problema, kas gresia ir ekologine, ir gaisro rizika, tai tuomet sprendimai (nutraukti sutartis – ELTA) buvo priimti“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, gegužę Vilniaus regionas su „Energesman“ sudarė taikos sutartį, kurioje buvo numatyta, kad bendrovė savo lėšomis atstatys per praėjusių metų balandį kilusį gaisrą apgadintą atliekų rūšiavimo ir apdorojimo gamyklą.
Tačiau tuo metu įmonės finansinė padėtis jau buvo sudėtinga, o vėliau jos problemos dar labiau gilėjo, apie tuo metu savivaldybės matytas rizikas patvirtino ir administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Pasak jo, savivaldybė galėjo iš karto atsisakyti „Energesman“ paslaugų, tačiau buvo pasirinktas kelias leisti bendrovei pačiai atstatyti gamyklą.
Sutartys su „Energesman“ nutrauktos liepos 10 d., tuomet, kaip skelbiama, ir iškilo klausimas dėl apgadintos gamyklos atstatymo – bendrovei nebegalint vykdyti įsipareigojimų, šią naštą gali tekti prisiimti Vilniaus regionui.
LRT tyrimų skyriaus žiniomis, gamyklos atstatymas gali kainuoti mažiausiai kelis milijonus eurų, o rangovo konkursą planuojama skelbti spalį.
ELTA primena, jog pernai balandžio pabaigoje Vilniuje, Jočionių gatvėje, kilo gaisras „Energesman“ tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą laiko, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato.
Šis gaisras apsunkino „Energesman“ darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo (MBA) gamyklą yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).
Tarp savivaldybių įmonės ir privačios bendrovės „Energesman“ tęsiasi teisiniai ginčai.
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