Ukrainiečių centre bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena

Renginio metu vyks filmo „Nepriklausomybės diena“ peržiūra. Vėliau dalyviai bus kviečiami į labdaros muges ir dirbtuves.
Minėjime taip pat bus pristatytas interaktyvus žemėlapis „Ukraina širdyje“.
Šiemet renginio metu bus renkamos lėšos fondui, kurio tikslas atkurti karo niokojamas mokyklas ir darželius Ukrainoje.
ELTA primena, kad 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Ukraina paskelbė nepriklausomybės aktą. Šiuo dokumentu, priimtu Ukrainos SSR Aukščiausiosios Rados neeilinėje sesijoje, buvo paskelbtas nepriklausomos Ukrainos valstybės sukūrimas.
Šis aktas nebuvo pirmasis bandymas įteisinti Ukrainos nepriklausomybę: įvairiais audringo 20 amžiaus laikotarpiais įvairūs Ukrainos regionai skelbė apie savivaldžių valstybių sukūrimą. Trys iš jų tai padarė 1918 metais. Tų pačių metų sausio 22 dieną Ukrainos centrinė Rada paskelbė Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.
