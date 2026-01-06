Laisvės gynėjų dienos 35-osios metinės: kvietimas prisiminti, pagerbti ir susitelkti

14 atminimo laužų
„Laisvė nėra duotybė – ji gyva tol, kol ją saugome, puoselėjame ir perduodame iš kartos į kartą. Mūsų dalyvavimas renginiuose, buvimas prie atminimo laužų ar istorijos pamokų prisiminimas – tai pareiga ir atsakomybė. Kviečiu visus – kauniečius ir miesto svečius – burtis draugėn, dalyvauti Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose ir kartu prisiminti laisvės saugojimo pamokas“, – į renginius kvietė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
1991-ųjų sausį Kaunas atliko išskirtinį vaidmenį. Nutrūkus transliacijoms iš Vilniaus ir mėginant užgniaužti laisvą žodį, miestas tapo Lietuvos balsu pasauliui, o Kauno miesto savivaldybės pastatas – rezistenciniu ir koordinaciniu centru, telkusiu savanorių pajėgas.
Ši istorinė patirtis šiandien įprasminama simboliškai – sausio 12-osios vakarą prie Kauno miesto savivaldybės (Laisvės al. 96) suliepsnos 14 atminimo aukurų, primenančių miesto ir jo žmonių ryžtą, drąsą bei vienybę. Pilietinė akcija „Kartu!“ vyks 17–20 val.
Renginį pradės iškilminga Lietuvos šaulių sąjungos eisena Laisvės alėja bei atminimo aukurų uždegimo ceremonija, skirta Sausio 13-osios aukoms: Titui Masiuliui, Loretai Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jankauskui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Kanapinskui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Koncevičiui, Vidui Maciulevičiui, Alvydui Matulkai, Apolinarui Juozui Povilaičiui, Ignui Šimulioniui ir Vytautui Vaitkui.
Vakaro atmosferą kurs patriotinė muzika, poezijos skaitymai, ugnies misterija ir dokumentinis filmas apie sausio įvykius. Programoje pasirodys Kauno kultūros centro choras „Kamertonas“, patriotines dainas atliks Ovidijus Vyšniauskas.
Nuo sausio 12 iki 14 dienos, tamsiuoju paros metu, Kauno miesto savivaldybės pastatas bus apšviestas Lietuvos trispalvės spalvomis. Tai simbolinis priminimas apie laisvės kainą ir jos svarbą šiandien.
Praturtėti žiniomis
Norintys geriau pažinti Sausio įvykius, sausio 12-ąją kviečiami į įvairias edukacines ir atminimo veiklas visame mieste. Nuo 10 iki 17 val., iš anksto užsiregistravusiems lankytojams duris atvers pogrindžio spaustuvė „ab“, kur sovietų saugumo neaptikti leidiniai buvo dauginami ir slapta platinami po visą Lietuvą.
Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks dokumentinio filmo „Sekmadienio rytas… sausio 13-osios naktį“ peržiūra ir susitikimas su Sausio 13-osios liudininkais. Muziejaus Karo technikos ekspozicijoje lankytojų lauks istorinė pamoka ir pažintis su T-72 tanku, o muziejaus sodelį kvies tradicinė pilietinė akcija – „Neužmirštuolių pieva“.
Su žodžio laisvės kova sovietinės okupacijos metais kvies susipažinti Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyrius, kuriame bus rodomas dokumentinis filmas „Laisvės bangos“.
Dieną vainikuos nemokamas koncertas „Liūdno vėjo alėjoje“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Čia skambės kompozitoriaus Raimundo Martinkėno premjera, kurią atliks vokalinis ansamblis „Duodeco“, Kauno pučiamųjų orkestras „Ąžuolynas“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ ir solistė Marija Arutiunova. Koncerto atmosferą sustiprins Danijos menininko Martin Ersted šviesų instaliacijos.
Pilietiškumo diena
Sausio 13-ąją minėjimas Kaune prasidės pilietine akcija „Pergalės šviesa“ – ryte visoje šalyje kviečiama languose uždegti atminimo žvakutes. 8.10 val. moksleiviai galės stebėti per LRT transliuojamą pilietiškumo pamoką, o istorijos pamoka „Laisvės liepsna: Sausio 13-oji jaunajai kartai“ bus tiesiogiai transliuojama iš Kauno rotušės.
Istorinį kontekstą papildys dokumentinio filmo „Laužai prie parlamento“ seansai Kauno IX forto muziejuje. Vidurdienį Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos padalinyje vyks kūrybinės dirbtuvės „Laisvės ženklai“, o Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje tuo pačiu metu skambės kariliono muzikos koncertas.
Vakare muzikinę programą pratęs nemokamas senjorų koncertas „Atmintis gyva“, pasirodysiantis V. Kudirkos bibliotekos parko padalinyje. Laisvės gynėjų dienos programą užbaigs šiuolaikinės oratorijos „45-tas šerkšnas“ perklausa Kauno miesto kameriniame teatre. Ją palydės diskusijos apie laisvės prasmę šiandien, asmeninę atsakomybę ją saugoti ir istorinės atminties reikšmę dabarties visuomenei.
Kauno IX forto muziejuje iki pat Kovo 11 vyks pilietinė iniciatyva „Laisvės vardu – AČIŪ“, kviečianti parašyti padėkos žinutes nepriklausomybės gynėjams. Pilna renginių programa, kontaktai ir kita aktuali informacija – kaunas.lt.
