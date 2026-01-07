Orai Lietuvoje: kur šalčiausia?

Antradienis buvo debesuotas, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais. Dieną daug kur pasnigo, vyravo nedidelis sniegas. Aukščiausia oro temperatūra 2–6 laipsniai šalčio. Naktį vietomis truputį pasnigo, kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra daug kur 6–12, vietomis iki 16 laipsnių šalčio.
Šalčiausia buvo Klaipėdos rajone esančiuose Vėžaičiuose, kur antradienį vakare, dangui pragiedrėjus, šalo iki 15,5 laipsnio šalčio , o šilčiausia – Nidoje, kur temperatūra buvo nukritusi tik iki 4,4 laipsnio šalčio.
Antradienį Lietuvoje prognozuojama be žymesnio sniego. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 7–12, kai kur iki 15, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Penktadienį pietryčių Lietuvoje vietomis pasnigs. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 17, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 15 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. „Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – priminė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2 laipsniai šilumos.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida ir Vente stebimas ižas ir sniegtižė, ledo skrituliai.
