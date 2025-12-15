Prezidentas su sostinės meru aptars infrastruktūrinius projektus, civilinę saugą

Šiuo metu sostinėje vyksta nacionalinio stadiono statybų darbai, paskelbtas tarptautinis konferencijų centro prie Seimo architektūrinės idėjos konkursas, kol kas neaiškus Sporto rūmų likimas.
Kaip BNS nurodė Vilniaus savivaldybė, meras su šalies vadovu taip pat kalbės apie civilinę saugą ir demografinę situaciją sostinėje.
Lapkričio pabaigoje V. Benkunskas su Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadu Viktoru Grabausku pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo.
Šiuo susitarimu apibrėžtos institucijų funkcijos ir įgaliojimai stiprinant miesto apsaugą bei atsparumą galimoms grėsmėms, įskaitant bepiločių orlaivių atakas.
Vilnius įsipareigojo skirti finansavimą VST numatytoms priemonėms bei pagal finansines galimybes įsigyti dvigubos paskirties priemonių. Savo ruožtu VST – kasmet suorganizuoti ir įvykdyti mokymus, kuriuose dalyvautų ne mažiau nei 20 savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų.
