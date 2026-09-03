Po vilniečius gluminančiais užrašais slypėjo kvietimas į GYPSY FEST

Pasirodo, kad tai kovoti su stereotipais kviečiančio tarptautinio festivalio GYPSY FEST žinutės visuomenei su kvietimu atsikratyti stereotipu ir pažinti tikrus žmones.
Didžiuliai plakatai su šiomis frazėmis užpildė viešąsias sostinės erdves. Kai kuriuose jų yra netgi galimybė nuskenuoti QR kodą. Praeiviams tokie plakatai sukėlė klausimų, o tik akylesni pastebėjo, kad tai – rugsėjo 19 d. Vilniuje vyksiančio tarptautinio festivalio anonsas.
„Šiemet organizuojame jubiliejinį – dešimtąjį – tarptautinį romų kultūros festivalį GYPSY FEST. Jis vyks jau labai greitai.
Kiekvienais metais festivalis turi šūkį, kuris kvietė visuomenę susimąstyti, keisti savo stereotipus, kitaip pažiūrėti į romus ir ne tik juos – į bet kokios tautybės žmones ir net pačius save. Pavyzdžiui, vienais metais sakėme „Romas – ne džinas“, kitais metais: „Bijai čigono? Pažink romą“.
Šiemet nusprendėme žengti dar vieną žingsnį ir pakviesti visuomenę į dialogą su savimi. Todėl renginio plakatai ne anonsuoja, o skatina susimąstyti. Žinau, kad tai palietė daugybę žmonių.
Kiekvieną jų tikimės šiemet pamatyti festivalyje, kuris vyks „Tautų mugės“ metu“, – sakė vienas iš renginio organizatorių, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik.
Jis atskleidė, kad šiemet Vilnių ir vėl nuspalvins jau tradicine tapusi teatralizuota eisena, kurioje bus muzikantai, specialūs efektai, šokėjai, svečiai iš užsienio. Eisena kvies ne tik griauti sterotipus, bet ir susipažinti.
„Eisenos galutinis taškas bus Kudirkos aikštė prie Vyriausybės, kur ant „Tautų mugės“ scenos surengsime nemokamą koncertą miesto žmonėms ir svečiams. Čia pasirodys ne tik SARE ROMA ir žinomi romų ansambliai iš Lietuvos, bet ir mūsų svečiai iš Latvijos, Estijos, Čekijos, Vokietijos, Serbijos.
Tai bus didžiulis koncertas, kuriame dovanosime ne tik muziką, bet kviesime iš arčiau pažinti romus – tokius pačius žmones, kaip ir visi. Tokius, kurie yra talentingi, muzikalūs, geranoriški ir atviri. Tai ne tik muzika, šokis ir spalvos. Tai kvietimas pažinti, išgirsti, susimąstyti ir galbūt pakeisti savo požiūrį“, – sakė I. Kvik.
Kudirkos aikštėje renginio metu taip pat veiks improvizuotas romų kaimelis, kur kiekvienas norintis galės iš arčiau susipažinti su romų kultūra, kulinariniu paveldu. Čia romių moterys prekiaus savo rankdarbiais, o norintys, kaip juokauja organizatoriai, galės netgi sužinoti savo ateitį.
„GYPSY FEST kviečia ne tik pažinti romų kultūrą per šokį, dainą, muziką ir kulinariją. Norime kalbėti ir apie tai, kas dažnai nematoma, bet gyvena mūsų mintyse – stereotipus. Todėl siunčiame 6 socialines žinutes, kurios kviečia sustoti, pagalvoti ir savęs paklausti: kodėl apie žmogų, kurio nepažįstame, kartais jau turime išankstinę nuomonę? Ir dar svarbiau – kaip mūsų pačių stereotipai atsiliepia mūsų kasdieniam gyvenimui?”, – sakė idėjos bendraautorė, Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.
Ji atskleidė, kad nemokamo koncerto Vilniaus centre metu vyks ir jau trečius metus organizuojamas jaunųjų romų konkursas – ROMAVISION.
GYPSY FEST programa rugsėjo 19 d.
15.00 val. Teatralizuota eisena nuo Vilniaus Rotušės iki Kudirkos aikštės.
18.30 val. Nemokamas romų muzikos koncertas Kudirkos aikštėje.
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