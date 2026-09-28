Po teismų Vilnius netrukus gali pasirašyti didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros

Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis „Vlasava“ ir „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ („Toks“).
„Abu Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėti ginčai dėl laimėtojų nustatymo viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų konkurse yra išspręsti. Išnagrinėjus ginčus apeliacine tvarka tiekėjų skundai atmesti, perkančiųjų organizacijų sprendimai pripažinti teisėtais ir palikti galioti. (...) Šiuo metu vertinamos teisinės galimybės dėl konkurso procedūrų galimo užbaigimo ir sutarčių sudarymo“, – komentare BNS teigė „Susisiekimo paslaugų“ Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Karolina Frolovienė.
BNS rašė, kad Latvijos transporto įmonėms Liepojos autobusų parkas (Liepajas autobusu parks) ir „NordBus“ jau du kartus nepavyko sustabdyti konkurso – Apeliacinis teismas rugsėjo 7 dieną dar kartą atmetė jų prašymą uždrausti pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių.
Pirmą ir antrą konkurso dalis laimėjo bendrovė „Vlasava“, o trečią ir ketvirtą – „Toks“. Dėl antros dalies ginčų teismuose nebuvo.
Be to, Apeliacinis teismas rugpjūčio 28 dieną atmetė „Kautros“ prašymą panaikinti savivaldybės ir jos įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sprendimą pašalinti ją iš konkurso – įmonė dalyvavo pirmoje ir trečioje jo dalyse.
„Kautra“ tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina buvo 7,6 mln. eurų mažesnė nei konkurentų: 4,2 mln. eurų – nei „Vlasavos“ (pirmoj dalyje) ir 3,4 mln. eurų – nei „Toks“ (trečioje dalyje).
Savivaldybė keleivių vežimo konkursą paskelbė pernai kovą. Jis dėl ginčų teismuose kelis kartus buvo sustabdytas.
Apeliacinis teismas dar pernai paskelbė, jog konkurso sąlygos yra teisėtos. Jis tuomet atmetė vienos konkurso dalyvių – Lenkijos įmonės „Mobilis“ skundą.
Be to, konkurso sąlygas skundė bei jį nutraukti anksčiau pašė dar viena konkurso dalyvė bendrovė „Transrevis“.
Bendra konkurso vertė iki šiol neskelbiama.
Naujų vežėjų ir autobusų tikėtasi vėliausiai kitų metų pradžioje
Kaip rašė BNS, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pernai kovą teigė, jog konkursu, kuris yra didžiausias per visą sostinės istoriją, savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų 327 naujais elektriniais autobusais, o visas sostinės parkas išaugtų iki 824 autobusų ir troleibusų.
Tuomet jis žadėjo, kad sostinės transporto sistema po dvejų metų išsiplės trečdaliu – iš privačių vežėjų numatoma įsigyti dar 28,4 mln. kilometrų pervežimų.
„Dabar turime 46 mln. km ridos per metus – tokį atstumą pravažiuoja beveik 600 viešojo transporto priemonių. Augimas 30 proc. – turėsime 67 mln. km atliktų ridų ir jas aptarnaus 824 transporto priemonės“, – tuomet kalbėjo Vilniaus meras.
Anot jo, miesto viešasis transportas taps patrauklesnis, autobusai ir troleibusai centrinėje miesto dalyje važiuos kas 6–10 minučių, o toliau nuo centro esančiose ir rečiau apgyvendintose teritorijose – kas 15 minučių.
V. Benkunsko teigimu, Vilniuje keleivių daugėja, todėl išplėtus viešojo transporto sistemą daugiau žmonių į jį persėstų iš automobilių.
Pernai Vilniaus mieste buvo 106 viešojo transporto maršrutai, iš kurių 75 priklausė bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“, o likę – privatiems vežėjams „Transrevis“ (23) ir „Kautrai“ (8).
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