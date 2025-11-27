Po renovacijos atidarytos trys modernizuotos Vilniaus rajono poliklinikos erdvės

„Atnaujintos erdvės reiškia patogesnes paslaugas pacientams, geresnes darbo sąlygas medikams ir greitesnę, modernesnę diagnostiką“, – pranešime cituojamas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Kaip pranešė savivaldybė, renovacijos metu Konsultaciniame diagnostikos centre atnaujintos pacientų aptarnavimo zonos, konsultacijų kabinetai bei laukiamasis. Centre teikiamos gydytojų specialistų konsultacijos, atliekamos diagnostinės procedūros.
Šeimos medicinos skyriuje atnaujintos laukimo zonos ir gydytojų kabinetai, skirti šeimos gydytojų komandos paslaugoms.
Anot savivaldybės, siekiant efektyvesnio pacientų srautų valdymo ir trumpesnio laukimo laiko, tiek Konsultaciniame diagnostikos centre, tiek Šeimos medicinos skyriuje buvo įdiegta eilių valdymo sistema.
Sterilizacinės patalpų remontas buvo atliktas siekiant užtikrinti aukščiausio lygio medicinos prietaisų dezinfekcijos ir sterilizavimo standartus, teigiama pranešime.
Šių erdvių modernizacijos darbai kainavo apie 1,3 mln. eurų.
