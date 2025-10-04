Vilniaus rajone atidaryta rekonstruota Rudaminos turgaus aikštė

Pasak jos, tai vienas reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Vilniaus rajone, kurio tikslas – sukurti patogią, modernią ir visiems prieinamą prekybos bei bendruomenės susibūrimo vietą.
„Rudaminos turgus nuo seno garsėjo savo gyvybingumu, įvairiu asortimentu, draugiška atmosfera. Laikas nestovi vietoje, mūsų pareiga – užtikrinti, kad ši vieta atlieptų šiuolaikinius žmonių poreikius. Rekonstrukcijos metu turgaus teritorija iš esmės pasikeitė“ – pranešime sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Rekonstrukcijos metu buvo įrengti stacionarūs paviljonai, stoginės su prekystaliais, vietos negalią turintiems prekybininkams, pritaikyti šaligatviai žmonėms su judėjimo negalia, o infrastruktūra pritaikyta prekybai iš automobilių.
Be to, įrengti nauji pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių stovai, geriamojo vandens kolonėlės, suolai.
Turgaus teritorijoje įrengtos 238 prekybinės vietos, iš kurių 12 paviljonų veiks nuolat, nepriklausomai nuo turgaus darbo laiko.
BNS rašė, kad rajono valdžia atnaujinti turgavietę siekia nuo 2020-ųjų pabaigos. 2021 metų rugpjūtį ji paskelbė preliminarios 1,7 mln. eurų vertės rangovo konkursą. Tuomet tikėtasi, jog darbai bus baigti 2023 metais.
Bendra projekto vertė – 3,4 mln. eurų, iš jų Vilniaus rajono savivaldybė skyrė 2,4 mln. eurų.
Rudaminos turgavietės atnaujinimo projektas įgyvendintas pagal „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją“.
