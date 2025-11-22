 „Homanit Lietuva“ įtariant užteršus aplinką, šaukiamas pasitarimas

„Homanit Lietuva“ įtariant užteršus aplinką, šaukiamas pasitarimas

2025-11-22 17:13
BNS inf.

Vietos gyventojams įtariant, kad „Homanit Lietuva“ medžio plaušų plokščių gamykla galėjo užteršti aplinką, Vilniaus rajono meras kitą savaitę šaukia tarpinstitucinį pasitarimą.

„Homanit Lietuva“ įtariant užteršus aplinką, šaukiamas pasitarimas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Dėl vakar, penktadienį, vakare Pagiriuose įvykusio incidento, galimai susijusio su UAB „Homanit Lietuva“ veikla, pirmadienį kviečiu visų atsakingų aplinkosaugos institucijų, Pagirių bendruomenės ir įmonės pasitarimą“, – šeštadienį feisbuke rašė Robertas Duchnevičius.

Susitikimas dėl incidento Vokietijos kapitalo įmonės gamykloje vyks pirmadienį Pagirių seniūnijoje.

„Incidentas, kurio metu gamybinės nuotekos galimai pateko į aplinką vandenvietės apsaugos zonoje kelia susirūpinimą.Tikiuosi, kad pirmadienį atsakingos institucijos turės tikslius atsakymus, kas įvyko, koks taršos mastas bei priežastys“, – teigė meras.

„Dėkoju Pagirių gyventojams už greitą reagavimą, pranešant apie įvykį“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ gamyklos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.

Birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.

