Pasišlykštėjo vaizdu restorane: padavėjas tik pasakė – miela pelytė

Indrė pasakojo, kad su draugais į šį restoraną atvyko rugsėjo 14 dieną, praėjusį sekmadienį.
„Įpusėję valgyti maistą, pamatėme drąsiai visiems po kojomis lakstančią pelę. Pasidarė bloga ir nebenorėjom baigti valgio, nes nebuvom tikri, ar sandėlyje ir virtuvėje nesilanko pelės. Jos nešioja labai daug užkrato ir sukelia daug ligų žmogui“, – Indrė teigė iki šiol nerimaujanti dėl sveikatos, nes daugumos ligų simptomai pasireiškia per 1–2 savaites.
Pašnekovę nustebino ir darbuotojų elgesys. „Padavėjas pasakė, kad miela pelytė ir nuėjo. Pelė toliau lakstė per visą salę, ypač mums po kojomis. Kita padavėja plikom rankom paėmė pelę ir išnešė į lauką. Tikiuosi, kad rankas bent nusiplovė, – pasakojo restorano lankytoja. – Paprašius sąskaitos pasiūlė tik nuolaidėlę už „ nepatogumus“. Kažkaip taip šlykštu buvo, kad net nekėlėm savo sąlygų, kad tikrai turim teisę nemokėti, norėjosi greičiau iš ten dingti, kol per kojas kita pelė lakstyt nepradėjo. Ta pelė pateko iš lauko, neaišku, kur ji lankėsi ir kokias infekcijas nešioja.“
Pašnekovės vaizdo įrašas.
Grįžusi namo pašnekovė apie situaciją informavo Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
VMVT atstovai portalui kauno.diena.lt patvirtino gavę skundą. „Pranešimą apie minimą subjektą VMVT yra gavusi. Informacija yra vertinama. Daugiau pakomentuoti galėsime tyrimui pasibaigus“, – teigė tarnybos atstovai.
Kavinių ir restoranų tinklo „Chačapuri“ operacijų vadovė Gintarė Baronė portalui teigė, kad sekmadienio vakarą komanda, naudodama stiprias dezinfekcines priemones, atliko generalinį patalpų valymą.
„Nuoširdžiai atsiprašome svečių, kurie patyrė šį nemalonų įvykį. Mes taip pat buvome nemaloniai nustebę, nes restoranas veikia nuo 2012 metų ir per visą šį laikotarpį tokios ar panašios situacijos nesame patyrę, – teigė G. Baronė, kuri sekmadienį šią situaciją aptarė su restorano vadove. – Restorano vadovė patikino, kad pagaliau pavyko pagauti graužiką, nes prieš tai kolegos bandė tai atlikti nekeldami panikos svečiams. Pagavus graužiką, vadovė priėjo prie kiekvieno stalo, paaiškino situaciją dėl atvirų pagrindinių durų, atsiprašė ir suteikė nuolaidą visai sąskaitai.“
Pašnekovės vaizdo įrašas.
Kavinių ir restoranų tinklo atstovė teigė, kad iki šiol kiekvieną mėnesį (dažnai ir kelis kartus per mėnesį) atvyksta įmonė „Dezinfa“, kuri suteikia paslaugas, užtikrinančias, jog graužikai nepatektų į restoraną.
„Nuolat konsultuojamės su „Dezinfos“ atstovais ir naudojame jų rekomenduojamas priemones. Kartą per metus atliekame vidinį higienos auditą. Vykdome vidinę higienos kontrolę visoje įmonėje. Kokybės vadovas kiekvieną mėnesį tikrina visus restoranus (virtuvę ir barą), stebi ir kontroliuoja ženklinimą, kryžminimo prevenciją, dezinfekciją ir kt., – teigė G. Baronė, pateikusi ir dokumentus. – Po šio incidento papildomai užsakėme specialią įrangą graužikams atbaidyti, nes supratome, kad žmonių buvimo jos nebijo ir gali nutikti panašių situacijų.“
„Turbūt visi svečiai galėtų patikinti, kad mums labai rūpi jų nuomonė, todėl jei kas nors nusivylęs, visada reaguojame iš karto – siūlome nuolaidą, desertą ar limonadą. Visada imamės veiksmų, kai nutinka tokios situacijos. Taip nutiko ir sekmadienį: personalas jautė didelę gėdą ir buvo sunerimęs, kaip elgtis, todėl po pokalbio ėmėsi veiksmų – uždarėme duris, atsiprašėme svečių, paaiškinome situaciją ir suteikėme nuolaidas. Vėliau buvo atliktas didelis, svečiams nematomas darbas, kurio tikslas – užtikrinti, kad panašūs incidentai nepasikartotų. Nuoširdžiai norime paprašyti visų Sodo gatvės kolegų – restoranų ir gyventojų – bendradarbiauti kovojant su šia problema, nes tik kartu galime pasiekti rezultatą. Mes savo ruožtu užtikriname, kad graužikai nepatektų į mūsų patalpas, jas sandariai uždarėme“, – teigė G. Baronė.
