Restorane užfiksavo pelę: pateikė tyrimo išvadas

„VMVT atlikus neplaninį kavinės patikrinimą graužikų, kitų kenkėjų ar jų buvimo pėdsakų patikrinimo dieną neaptikta, įmonė pati jau ėmėsi papildomų kenkėjų kontrolės priemonių. Tai patvirtinantys dokumentai pateikti VMVT“, – šį antradienį portalui teigė tarnybos specialistai.
Dėl maitinimo įstaigos „Matillda“ Sodų g. 9 vykdomos veiklos VMVT pranešimų anksčiau nėra gavusi.
„Įpusėję valgyti maistą, pamatėme drąsiai visiems po kojomis lakstančią pelę. Pasidarė bloga ir nebenorėjom baigti valgio, nes nebuvom tikri, ar sandėlyje ir virtuvėje nesilanko pelės. Jos nešioja labai daug užkrato ir sukelia daug ligų žmogui“, – praėjusią savaitę portalui pasakojo restorane apsilankiusi Indrė.
Pašnekovės vaizdo įrašas.
Pašnekovę nustebino ir darbuotojų elgesys. „Padavėjas pasakė, kad miela pelytė ir nuėjo. Pelė toliau lakstė per visą salę, ypač mums po kojomis. Kita padavėja plikom rankom paėmė pelę ir išnešė į lauką. Tikiuosi, kad rankas bent nusiplovė“, – pasakojo restorano lankytoja.
Kavinių ir restoranų tinklo „Chačapuri“ operacijų vadovė Gintarė Baronė atsiprašė svečių ir teigė, kad rugsėjo 14-osios, kai ir nutiko nemaloni situacija, vakarą komanda, naudodama stiprias dezinfekcines priemones, atliko generalinį patalpų valymą.
Kavinių ir restoranų tinklo atstovė teigė, kad iki šiol kiekvieną mėnesį (dažnai ir kelis kartus per mėnesį) atvyksta įmonė „Dezinfa“, kuri suteikia paslaugas, užtikrinančias, jog graužikai nepatektų į restoraną.
„Sekmadienį personalas jautė didelę gėdą ir buvo sunerimęs, kaip elgtis, todėl po pokalbio ėmėsi veiksmų – uždarėme duris, atsiprašėme svečių, paaiškinome situaciją ir suteikėme nuolaidas. Vėliau buvo atliktas didelis, svečiams nematomas darbas, kurio tikslas – užtikrinti, kad panašūs incidentai nepasikartotų. Nuoširdžiai norime paprašyti visų Sodo gatvės kolegų – restoranų ir gyventojų – bendradarbiauti kovojant su šia problema, nes tik kartu galime pasiekti rezultatą. Mes savo ruožtu užtikriname, kad graužikai nepatektų į mūsų patalpas, jas sandariai uždarėme“, – teigė G. Baronė.
