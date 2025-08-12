Pasirašyta sutartis naujo pėsčiųjų tilto per Nerį statyboms: darbų pradžia – jau netrukus

„Per paskutinius dvidešimt metų Vilniuje praktiškai nebuvo vystoma tiltų infrastruktūra, nors jos stygius – vis labiau akivaizdus. Ypač trūksta pėstiesiems ir dviratininkams skirtų jungčių – iš visų esamų tiltų tik Baltasis ir Vingio tiltai yra pritaikyti darniam judumui. Alberto tiltas taps esmine pėsčiųjų ir dviratininkų jungtimi tarp Žvėryno, Saltoniškių ir miesto centro bei būsimo konferencijų centro“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
112 metrų ilgio ir 14 metrų pločio tiltas taps svarbia darnaus judumo infrastruktūros dalimi – jame bus aiškiai atskirtos erdvės pėstiesiems ir dviratininkams, o prieigos sklandžiai sujungs esamus ir atnaujintus takus bei krantines.
Šiuo metu aplinkinės jungtys – Geležinio Vilko, Žvėryno ir Liubarto tiltai – yra orientuotos į automobilių eismą ir nėra patogios mikrojudumo priemonėms bei pėstiesiems. Įrengiant naują tiltą siekiama, kad centrinės miesto dalies gyventojai galėtų saugiai ir greitai pasiekti biurus Žvėryne ir Saltoniškėse, o gyventojai iš Žvėryno ir vakarinių rajonų, keliaujantys T. Narbuto gatve, turėtų galimybę A. Goštauto gatve saugiai ir patogiai nuvykti į Verslo trikampį, Naujamiestį, Senamiestį ir tolimesnius rajonus.
Tiltas išsiskirs ne tik funkcionalumu, bet ir architektūra. Medinė arkinė konstrukcija natūraliai įsilies į aplinką, bus jaukiai apšviesta ir sukurs patrauklią erdvę po tiltu. Unikali forma leis žmonėms patogiai pereiti iš apatinės krantinės į viršutinę, o stikliniai turėklai apsaugos nuo vėjo, neužstodami vaizdų į upę.
Projekto įgyvendinimui iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bei Kelių priežiūros ir plėtros programos bus skirta beveik 12 mln. eurų.
