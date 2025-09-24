 „Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimui – milijoninė suma

„Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimui – milijoninė suma

2025-09-24 13:37
BNS inf.

Lietuvai ruošiantis 2027 metais pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai Vyriausybė trečiadienį nusprendė investuoti į Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ infrastruktūros modernizavimą bei 10,9 mln. eurų padidinti jo įstatinį kapitalą.

„Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimui – milijoninė suma
„Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimui – milijoninė suma / P. Adamovič / BNS nuotr.

Vyriausybė klausimą ketino svarstyti praėjusią savaitę, tačiau „Litexpo“ akcininkė Ekonomikos ir inovacijų ministerija BNS pranešė, kad jis buvo atidėtas laikinojo premjero ir finansų ministro Rimanto Šadžiaus prašymu – jis siūlė projekte tiksliau nurodyti, kad kapitalas didinamas siekiant pasirengti pirmininkavimui ES Tarybai.

„Kad tinkamai galėtų vykti tarptautiniai renginiai, įskaitant ir pirmininkavimo (ES Tarybai – BNS) renginius“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė R. Šadžius.

Ministerija teigia, kad valstybės įnašas leis modernizuoti centro infrastruktūrą, atverti naujų plėtros galimybių bei pasiūlyti klientams geriausius sprendimus.

„Valstybės finansinio turto investavimas didinant bendrovės įstatinį kapitalą būtų efektyviausia priemonė, kuri leistų pasiekti geriausią rezultatą ir ilgoje perspektyvoje teiktų ne tik ekonominę grąžą (dividendus) valstybei, bet ir naudą visuomenei“, – aiškinamajame rašte nurodo ministerija.

Lėšos bus skirtos iš Užsienio reikalų ministerijai 2026 metams skirtų asignavimų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais aukščiausiojo lygmens susitikimams.

„Litexpo“ įstatinis kapitalas dabar siekia 12,35 mln. eurų. Valstybei priklauso 99,03 proc. akcijų, dar 0,97 proc. – 37 fiziniams asmenims.

Šiame straipsnyje:
Litexpo
infrastruktūra
modernizavimas
ES taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų