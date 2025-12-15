Kartenos seniūnijoje įrengtas pylimas: nuo potvynių bus apsaugoti gyventojų kiemai

„Po itin gausaus ir ilgai trunkančio lietaus, kai vanduo Minijoje smarkiai pakyla ir ima veržtis per kraštus, būna užliejami gyventojų kiemai. Siekiant kuo labiau apsaugoti gyventojų turtą, šiemet sutvarkytas pylimas Kartenos miestelio Kretingos gatvėje, taip pat sutvarkytas paskutiniojo potvynio metu įgriuvęs tiltas per Alanto upę, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Planuojame rekonstruoti ir kitus Kartenoje esančius pylimus, tikimės tam pritraukti lėšų iš Aplinkos ministerijos“.
Direktorės teigimu, Kartenos seniūnijoje atnaujintos ir melioracijos sistemos: sutvarkyti vandens nuvedimo grioviai, įrengtos pralaidos Palivaro kaimo Kretingos ir Lubių kaimo Vyšnių gatvėse bei Dauginčių kaime. Numatoma rekonstruoti Kūlupėnų ir Kartenos melioracijos sistemas, suprojektuojant melioracijos griovius, žiotis ir drenažo rinktuvus.
Šiemet baigtas Kartenos seniūnijos apšvietimo modernizavimas: seni natrio šviestuvai pakeisti naujais LED šviestuvais Kartenoje, Kalniškiuose, Dauginčiuose ir Lubiuose. Iš viso atnaujinta 116 šviestuvų.
Gerinta kelių būklė – Žvyro gatvės ruože, Kartenoje, įrengta asfalto danga, seniūnijos keliuose ir gatvėse užasfaltuotos duobės, kelių ir gatvių būklė gerinta žvyruojant bei užpilant skaldos, greideriuojant žvyruotas gatves.
Seniūnija kartu su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Salantų regioninio parko grupe rūpinosi saugomų teritorijų tvarkymu – šienautas Kartenos piliakalnis, iškirsti menkaverčiai medžiai.
Atlikta darbų ir prie Kartenos kapinių – pakeista šiaurinės pusės tvoros dalis, pritaikant ją prie esamos tvoros.
Kartenos-mokykloje daugiafunkciame centre pagal naujausius saugos reikalavimus atnaujintas keltuvas vaikams su negalia, kuriuo šiuo metu naudojasi du moksleiviai.
Seniūnija įsigijo naujos technikos, leisiančios efektyviau atlikti darbus. Nupirktas traktorius su padargais, aukštapjovė, sniego valytuvas prie traktoriaus ir šakų genėtuvas.
Taip pat ruošiamasi Kartenos seniūnijos administracinio pastato remontui, jau rengiamas vidaus remonto darbų projektas.
Kretingos rajono savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
