Liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kels Simono Gentvilo kandidatūrą

Tokį sprendimą antradienį priėmė šios partijos Vilniaus miesto skyrius.
Kaip teigiama išplatintame pranešime, savo vizijoje liberalų kandidatas į sostinės merus pabrėžė, kad Vilniui pats laikas siekti daugiau ir tapti pavyzdžiu kitiems Europos miestams, užaugant iki milijoninio talentų, technologijų, kultūros centro.
„Tvarkingos gatvės, patogus transportas, prieinamos paslaugos – visa tai yra bet kurio šiuolaikinio miesto pamatas. Tačiau joks miestas netampa pavyzdžiu kitiems vien dėl to, kad sutvarko buitį“, – pranešime cituojamas S. Gentvilas.
„Liberalams neužtenka Vilniaus kaip gerai veikiančio miesto – paverskime Vilnių lyderiu, į kurį kiti norės lygiuotis. Norime ne tik pasaulio pokyčius sugeriančio Vilniaus – norime Vilniaus, kuris pasaulinius pokyčius diktuoja“, – pridūrė jis.
Tarp konkrečių kandidato idėjų – sostinę paversti oro susisiekimo centru Baltijos šalyse, tarptautinių parodų ir kongresų centru, padvigubinti studentų skaičių, didinti Vilniaus žinomumą skatinant kino industrijos, finansinių technologijų klasterius.
Miestų plėtros magistro išsilavinimą turintis liberalas šiuo metu dirba Seime, praėjusią kadenciją jis ėjo aplinkos ministro pareigas.
2019 metais S. Gentvilas kandidatavo į Klaipėdos miesto mero pareigas. Tuomet jis liko ketvirtas, surinko 8 proc. balsų.
Liberalų sąjūdis sostinės taryboje šiuo metu neturi nė vieno atstovo. 2015 metais ši partija buvo laimėjusi rinkimus Vilniaus mieste, bet vėliau nuo jos atskilo dalis narių, tarp jų ir tuometinis meras Remigijus Šimašius, ir įkūrė Laisvės partiją. Po to liberalams nepavyko patekti į miesto tarybą.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesiais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)