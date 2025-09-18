Kitąmet vilniečiams – dar daugiau sporto renginių

„Investuojame į vilniečių aktyvų gyvenimą ir laisvalaikį, kad sportas taptų kasdienybe kiekvienam – ir vaikams, ir senjorams. Kiekviename rajone atsiranda vis daugiau erdvių judėti – tiek atnaujintuose mokyklų sporto aikštynuose, tiek įvairiose miesto vietose ar visiškai šalia gyventojų namų įrengtose sporto aikštelėse. Kurdami tokią aplinką, siekiame, kad fizinis aktyvumas būtų natūrali gyvenimo dalis, o sporto projektų rėmimas suteikia vilniečiams galimybę atrasti ir išbandyti naujas sporto veiklas“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kasmet finansavimas sporto projektams auga: 2025-iesiems skirta 1,3 mln. eurų, 2024 m. – 1,2 mln. eurų, 2023 m. – 1 mln. eurų. Taip pat auga ir sporto renginiuose dalyvaujančių miestiečių skaičius: 2024 m. – 217 tūkst. asmenų, 2023 m. – 198 tūkst.
Kasmet finansavimas paskirstomas maždaug dviem šimtams sporto projektų: 2025 m. – 193 sporto projektams, 2024 m. – 202, 2023 m. – 206. Finansuojamus projektus apima tiek mažoms bendruomenėms burti ir aktyviai praleisti laiką iniciatyvos, tiek didieji sostinės sporto renginiai. Vieni iš didžiausių jau tradicinių sporto projektų, kuriems skiriamas finansavimas – „Vilniaus maratonas“ ir „Velomaratonas“, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 20 tūkst. vilniečių bei miesto svečių.
„Prieš dešimtmetį Vilniuje pradėjome sporto projektų konkursą nuo keliasdešimt tūkstančių eurų. Susidomėjimas kasmet stipriai auga ir 2025 m. finansavome 193 sporto iniciatyvas bei renginius. Šiemet galime džiaugtis rekordine 1,35 mln. eurų suma, kuri kitais metais bus paskirstyta įvairioms sporto organizacijoms. Kasmet į vilniečių galimybes sportuoti stipriai investuojame – tvarkome mokyklų aikštynus, seniūnijų aikšteles, įrengiame treniruoklių, ekstremalaus sporto erdves. Laimingas miestas yra sportuojantis miestas ir todėl labai kviečiu visas sporto bendruomenes teikti paraiškas ir sukurti daugiau progų vilniečiams pamilti sportą“, – sporto organizacijas dalyvauti konkurse kvietė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Kas gali pretenduoti į finansavimą?
Paraiškas kasmetinių sporto projektų finansavimui gali teikti visos ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus Vilniuje registruotos sporto srityje veikiančios organizacijos.
Laukiamos paraiškos projektų, kurios numatytos fizinio aktyvumo veikloms arba sporto renginiams. Tarp fizinio aktyvumo veiklų įprastai yra finansuojamos iniciatyvos, kurios stiprina sveikatą, ugdo fizinius ir psichinius gebėjimus, skatina judėjimo įpročius, tačiau tiesiogiai nesusijusios su profesionaliu sportu ar varžybomis. Taip pat tarp finansuojamų fizinio aktyvumo veiklų yra ir visuomenės švietimo veiklos apie sportą ir jo naudą.
Sporto renginiams priskirtini vieši renginiai, kuriuose varžomasi dėl sportinių rezultatų, populiarinamos sporto šakos ar kitaip aktyviai įtraukiama visuomenė.
Kasmet vis daugiau dėmesio skiriama asmenų su negalia sporto organizacijoms. Jos taip pat kviečiamos teikti paraiškas šiame konkurse, tačiau yra numatyta ir atskira finansavimo programa, kurią planuojama paskelbti dar šiemet.
Kas bus vertinama?
Kaip ir kasmet, konkursui teikiamos paraiškos bus vertinamos pagal nustatytus kriterijus. Didžiausias prioritetas bus teikiamas iniciatyvoms, kurios apima nemokamus sporto renginius arba fizinio aktyvumo veiklas, skirtas plačiajai Vilniaus visuomenei.
Vertinant paraiškas taip pat bus atsižvelgiama į projekto viešinimą, finansinį pagrįstumą, valdymą, tvarumą ir tęstinumą. Svarbiu aspektu laikoma ir socialinė įtrauktis, įvairių amžiaus grupių fizinio aktyvumo skatinimas.
Sporto projektų konkurso paraiškų teikimo trukmė – 20 darbo dienų. Paskutinė diena, kai paraiškos bus dar priimamos – spalio 15 d. Paraiškos teikiamos Vilniaus savivaldybės rengiamų konkursų elektroninėje sistemoje.
