Kauno kogeneracinė jėgainė finansuos du bendruomenių projektus

Svarbus indėlis
Iš viso 2025 m. į kvietimą teikti paraiškas bendruomenėms paramai gauti atsiliepė penkios Kauno miesto ir rajono bendruomenės. Viena laimėtoja planuoja sukurti mobiliąją, žaliąją energiją naudojančią bendruomeninių veiklų platformą, o kita – įsigyti namą su didele garažo patalpa, sandėliu ir žemės sklypu, sodu ir padidinti darbo galimybes žmonėms su intelekto negalia.
„Finansine parama bendruomenių projektams siekiame skatinti mūsų bendrovės ir Kauno miesto bei rajono bendruomenių ilgalaikį bendradarbiavimą. Nuo paramos pradžios sėkmingai įgyvendinti penki bendruomenių projektai, kurių bendra vertė – daugiau nei 280 tūkst. eurų“, – kalbėjo KKJ vadovas Ramūnas Paškauskas.
Nuo 2023 m. pasinaudojusios bendrovės parama, bendruomenės sutvarkė Ramučių rajono parką, Lapėse įrengė poilsio zoną prie karjero, atnaujino Biruliškių sodų bendrijos nuo elektros tinklų ir vandens bokšto skiriančias tvoras, Neveronių bendruomenė įsigijo mobiliąją sceną, o piliečių teisių gynimo asociacija „Mūsų teisė“ įrengė vaikų žaidimų aikštelę Ramučiuose.
Kasmet bendruomenių pateiktas paraiškas vertina „Ignitis grupės“ įmonių grupės vertinimo komiteto komisija. Komisijos nariai vertino paraiškas pagal tam tikrus kriterijus, apimančius paramos projekto kokybę, skaidrumą, atvirumą, kaip rezultatai ir rodikliai pagrįsti, ar atitinka „Ignitis grupės“ darniai vystomo verslo principus. Buvo vertinama projekto vieta, išliekamoji ir sukuriama vertė, bendrovės veiklos tikslų, vertybių ir etikos kodekso atitikimas. Ne mažiau svarbus paraiškų kokybinis vertinimo kriterijus – aktualumas socialinei realybei.
Džiaugiasi bendradarbiavimu
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pasidžiaugė, kad bus įgyvendinti du bendruomenei svarbūs projektai. Tokios iniciatyvos didina pasitikėjimą verslu, skatina bendruomenes kurti ir gerinti visuomenės gerovę.
„KKJ yra puikus pavyzdys, kaip verslo įmonė, savivaldybė ir vietos bendruomenė gali tapti partneriais. Jėgainė ne tik mažina atliekų, bet ir prisideda prie vietos iniciatyvų. Sutvarkytas Ramučių parkas ir kiti gražūs projektai didina pasitikėjimą verslu. Socialinės atsakomybės reikia, kad urbanistinė plėtra vyktų darniai, todėl kviečiu ir kitas įmones eiti šiuo keliu“, – tvirtino Kauno rajono savivaldybės meras V. Makūnas.
Bus kuriamos dirbtuvės
Šių metų KKJ bendruomenių konkurso laureatais tapo viešoji įstaiga Socialinės terapijos namai „Akvila“. Jie nuo 2018 m. veikia Garliavoje. Jų pagrindinė veikla susijusi su paslaugomis ir užimtumu žmonėms, turintiems intelekto negalią.
Įstaiga už KKJ paramą įgyvendins projektą „Naujų dirbtuvių žmonėms su intelekto negalia įrengimas“. Šio projekto pagrindinė užduotis – įsigyti patalpas, jas pritaikyti veiklai, įrengti dirbtuves žmonėms su intelekto negalia.
„Naujose patalpose įsikurs dirbtuvės, kurios jau gavo „Dobilo“ vardą. Keturlapis dobilas – laimę nešantis simbolis. Žmogui su intelekto negalia viena iš laimės formų – turėti prasmingą veiklą, būti naudingu ir lygiaverčiu visuomenės nariu. Naujose patalpose veiks žolelių dirbtuvės, kuriose kartu dirbdami žmonės be negalios ir su ja gamins prieskonius, arbatas, natūralią kosmetiką ir pan. Šių dirbtuvių koncepcija – nuo sodo iki produkto. Mes patys auginame žoleles, prižiūrime sodą ir gaminame produktus.
Veiks pakavimo dirbtuvės, nes mūsų bendruomenė atlieka pakavimo, rūšiavimo, surinkimo, klijavimo ir kt. darbus keletui klientų. Šios paslaugos – ne tik prasmingas ir naudingas užimtumas, darbo įgūdžių ugdymas, bet ir įtraukiosios visuomenės kūrimo procesas, kai darbdaviai bendradarbiauja su socialinių paslaugų įstaigomis“, – projektą pristatė „Akvilos“ atstovė Jolita Čilvinaitė.
Bendruomenės turi energijos ir idėjų, verslai – resursų ir patirties.
Šis projektas organizacijai būtinas, nes žmonės su intelekto negalia ir jų šeimos ieško kokybiškų socialinių paslaugų bendruomenėje, kur jie ne tik bus prižiūrimi, bet ir galės susirasti draugų, jausti gyvenimo prasmę. Projektas leis išplėsti veiklas ir priimti daugiau žmonių.
„Mūsų organizacijos viena iš didžiausių vertybių – ne tik sukurti sąlygas žmonėms su negalia gyventi prasmingai visą dieną (įskaitant pavežėjimą), bet ir suteikti šeimoms visavertį gyvenimą, mat neretai šeimos, kuriose prižiūrimi žmonės su negalia, iškrinta iš darbo rinkos, nes turi artimąjį prižiūrėti namuose“, – dėstė pašnekovė.
„Apie KKJ fondą šiemet išgirdome pirmą kartą ir iš karto buvome suintriguoti – negi lietuviškas verslas formuoja tokį fondą iš pelno ir remia būtent bendruomenes? Labai džiugu, kad šį kartą fondas liko neabejingas žmonių su intelekto negalia poreikiams. Itin prasminga, kad verslų socialinė atsakomybė Lietuvoje auga, kad verslas finansuoja ne tik tai, kas duoda pelno, bet ir remia tokias iniciatyvas, kurios keičia mūsų visuomenę, daro ją įtraukesnę, prieinamesnę, tokią, kurioje yra vietos visiems. Patyrėme lengvą pozityvų šoką, kai sužinojome, kad mūsų projektas surinko daugiausia balų ir buvo atrinktas finansuoti 100 proc. Tai pati geriausia Kalėdų dovana mūsų bendruomenei“, – džiaugsmo neslėpė J. Čilvinaitė.
Tvarumo kryptis
Kitas konkurso nugalėtojas – Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga ir projektas „Keliaujanti žalioji erdvė bendruomenėms“.
Projekto metu bus sukurta mobilioji, žaliąją energiją naudojanti bendruomeninių veiklų platforma, kuri užtikrins bendruomenės renginių kokybę, skatins tvarumą, pilietiškumą ir supažindins gyventojus su žaliosios energijos galimybėmis.
„Keliaujančių dirbtuvių metu vyks praktiniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės apie pakartotinį daiktų panaudojimą, diskusijos apie tai, kaip tinkamas atliekų rūšiavimas prisideda prie švaresnės aplinkos ir mažesnio sąvartynų apkrovimo. Taip bus stiprinamos bendruomenės narių žinios ir įpročiai, padedantys spręsti atliekų tvarkymo problemą vietos lygmeniu.
Projekte numatyta įsigyti saulės baterijų kompleksą, kuris bendruomenių renginiuose ir edukacijose užtikrins elektros energijos tiekimą be papildomo iškastinio kuro naudojimo. Taip gyventojai praktiškai pamatys, kaip veikia saulės energijos technologijos, bus skatinamas atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pritaikymas buityje ir bendruomeninėse veiklose, mažinamas anglies dvideginio pėdsakas renginių metu. Be to, projekto komunikacijoje ir edukacijose bus pristatoma Kauno kogeneracinės jėgainės veikla – kaip iš tinkamai surūšiuotų atliekų gaminama šiluma ir elektra. Taip projektas padės žmonėms suvokti visą ciklą: nuo atliekų rūšiavimo namuose iki jų panaudojimo gaminant energiją“, – projektą pristatė Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė.
Projektas skatins tvarumo kultūrą, rūšiavimo įpročius, žaliosios energijos plėtrą ir jos panaudojimą gerinant rajono bendruomenių kultūrinius renginius ir edukacines veiklas. Projekto metu numatyta suorganizuoti daugiau nei dvidešimt renginių, dešimt edukacinių užsiėmimų.
„Džiaugiamės, kad laimėjome konkursą, nes tai reiškia, kad laimėjo visos 35 bendruomeninės organizacijos Kauno rajone. Projektas – tai galimybė ne tik siekti iškeltų uždavinių vykdant veiklas, bet ir priemonė skatinti socialinę įtrauktį, gyventojų aktyvumą ir savanorystę, stiprinti tarpusavio ryšius ir bendruomeniškumą. Tikime, kad į jį aktyviai įsitrauks daugiau kaip 800 dalyvių“, – kiek Kauno rajono gyventojų aktualus šis projektas, įvardijo E. Juozapavičienė.
„Bendruomenės turi energijos ir idėjų, verslai – resursų ir patirties. Kai tai susijungia, gimsta dalykai, kurie vieniems būtų per sunkūs ar per dideli. Svarbiausia – atsiranda saugesnė, gyvesnė, jaukesnė aplinka visiems. Dėl tokio bendradarbiavimo laimi visi: bendruomenė jaučiasi stipresnė, o verslas – tikresnė tos vietos dalis. Tai gražus pavyzdys, kaip kartu galima sukurti daugiau nei atskirai“, – projekto svarba neabejojo pašnekovė.
