Europa, keičianti Kauno regioną: kaip ES investicijos kuria naują kasdienybę

Nuoseklus bendras regiono darbas dar labiau atsiskleidžia 7 regiono savivaldybėms (Birštono, Jonavos r., Kauno r., Kėdainių r., Prienų r., Kaišiadorių r., Raseinių r.) įgyvendinant 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategiją, kur numatyta net 19 veiksmų (bendra vertė viršija 40,5 mln. eurų.), leidžiančių savivaldybėms veikti kartu priimant bendrus sprendimus turizmo, švietimo ir krūties vėžio prevencijos srityse. Regiono merų pasirašytos jungtinės veiklos sutartys simbolizuoja ryžtą ir bendrą atsakomybę gyventojų gerovei.
Partneryste grįstas bendradarbiavimas atsispindi Kauno m. ir Kauno r. savivaldybėms įgyvendinant Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategiją, kur suplanuotų veiksmų įgyvendinimui numatyta apie 103 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų (apie 79 mln. eurų Kauno miestui ir 24 mln. eurų Kauno rajonui), dar beveik 27 mln. eurų – savivaldybių biudžetų investicijos, siekiant spręsti miesto driekos keliamus iššūkius formuojant trūkstamas dviračių takų jungtis tarp miesto ir priemiesčių, užtikrinti gyventojams prieinamas, subalansuotas ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas, saugant ir tvarkant žaliąją infrastruktūrą.
Raseiniai: investicijos, kurios matomos kasdienybėje
Raseinių rajone įgyvendinama 14 ES fondų projektų – nuo vandentvarkos iki socialinių paslaugų, nuo sveikatos priežiūros iki ugdymo inovacijų. Didelė dalis jų jau juda įgyvendinimo link: įrengiami liftai ir keltuvai mokyklose, atnaujinamos visuomenės sveikatos paslaugos, kuriamos technologijų dirbtuvės, plečiami slaugos ir paliatyviosios pagalbos pajėgumai. „Tai ne projektai ant popieriaus – tai realūs pokyčiai, kuriuos gyventojai mato ir jaučia“, – sakė Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.
Rajonas aktyviai pertvarko institucinę globą, planuoja nestacionarių socialinių paslaugų centrą, plečia socialinio būsto fondą. Čia svarbu ne tik pastatai, bet ir žmonės – senjorai, šeimos, vaikai, kuriems šie pokyčiai tiesiogiai pagerins kasdienį gyvenimą.
Raseiniams numatyta beveik 28 mln. eurų ES investicijų – reikšmingas postūmis kuriant patogesnę, saugesnę ir atviresnę aplinką.
Prienai: miestui svarbiausi darbai – nuo pėsčiųjų takų iki modernios sveikatos priežiūros
Prienų rajone ES investicijos tampa pagrindu kryptingai miesto ir viso krašto plėtrai. Savivaldybė planuoja įgyvendinti projektų daugiau kaip už 22 mln. eurų ES lėšų, o meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžia, kad investuojama ten, kur pokytį pajunta kiekvienas gyventojas.
Prieniškiai itin laukia pėsčiųjų ir dviračių takų Nemuno pakrante pratęsimo – šie maršrutai taps jungtimi tarp miesto, gamtos ir aktyvaus laisvalaikio. Tuo pat metu savivaldybė ruošiasi dideliems darbams švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų srityse: modernizuojamas pirminės sveikatos priežiūros centras, bus rekonstruojama ligoninė ir plečiamos reabilitacijos bei slaugos paslaugos, kuriamos visos dienos mokyklos, atnaujinami darželiai.
Turizmo plėtra taip pat įgauna pagreitį – planuojami nauji takai, informaciniai stendai, atnaujinami piliakalniai. „Europa nėra toli – ji čia, mūsų mieste, mūsų žmonėse ir mūsų ateityje“, – sakė meras.
Kauno rajonas: modernios mokyklos ir bendruomenių erdvės sparčiausiai augančiai savivaldybei
Kauno rajonas yra vienas sparčiausiai augančių Lietuvoje, todėl investicijos čia dažnai reiškia ne renovaciją, o visiškai naujas ugdymo, sporto ar socialines erdves. ES fondai padeda įgyvendinti 18 regioninių projektų, kurių bendra vertė viršija 54 mln. eurų.
Švietimo srityje vyksta tikras proveržis: atnaujintas Šlienavos darželis, kuris šiemet atvėrė duris 76 vaikams; statoma moderni Domeikavos pradinė mokykla 480 mokinių; plečiamas Užliedžių daugiafunkcis centras; modernizuojama Raudondvario gimnazija, kuri taps viena didžiausių ir moderniausių regione.
Tai – ne tik apie klases ir naują įrangą, bet ir apie bendruomenių stiprinimą, saugią aplinką, prieinamą ugdymą ir erdves, kuriose vaikai gali augti, kurti ir tyrinėti.
„Kai investicijos paliečia žmonių gyvenimus, jos įgauna tikrą prasmę“, – pabrėžė meras Valerijus Makūnas.
Jonava: didžiausios investicijos miesto istorijoje moderniai infrastruktūrai ir aktyviam laisvalaikiui
Jonava pradeda naują augimo ir plėtros erą: įgyvendinant Kauno regiono planą miestui skirta 25,6 mln. eurų ES lėšų, o bendros investicijos sieks 40 mln. eurų – didžiausias finansinis postūmis istorijoje. Šios lėšos nukreipiamos į prioritetines sritis: darnų judumą, dviračių takų plėtrą, žaliąsias erdves, vandentvarką, atliekų tvarkymą, turizmą, švietimą, sveikatą ir socialines paslaugas.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos teritorijoje jau užbaigtas modernus stadionas, jau atviras mokiniams ir miesto gyventojams. Didžiausia dalis ES finansavimo – apie 13 mln. eurų – skiriama darnaus judumo infrastruktūrai. Jonavoje kuriamas patogus pėsčiųjų ir dviratininkų tinklas, pertvarkomos gatvės, diegiami sprendimai bevariklio transporto vartotojams. Kiekvienas pokytis artina miestą prie tikslo – tapti patogiu ir saugiu judėti visais būdais. Joninių tvenkinio vakariniame šlaite baigiami įrengti patogūs takai, laiptai, poilsio zonos, apšvietimas ir paplūdimys. Neries krantinėje atsiras nauja valtims skirta prieplauka, kurią bus paprasta pasiekti tiek automobiliu, tiek dviračiu ar pėsčiomis.
„Investuojame tam, kad Jonava augtų kokybiškai – būtų patogi gyventi, judėti ir leisti laisvalaikį visiems. Šie projektai kuria ilgalaikę naudą miestui ir jo žmonėms“, – sakė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.
Birštonas: tvarus kurortas, kuriantis ateities infrastruktūrą
Tarp Nemuno kilpų įsikūręs Birštonas kasmet augina savo kaip modernaus, žalio kurorto įvaizdį. Čia taip pat svarbų vaidmenį atlieka ES investicijos – įgyvendinant 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planą, mieste vykdomi 7 projektai, kurių vertė viršys 13,5 mln. eurų, iš jų daugiau nei 10,5 mln. eurų – ES parama.
Vienas ambicingiausių projektų, siekiantis darnaus judumo Birštone: už daugiau nei 10 mln. eurų bus įrengta žiedinė pėsčiųjų ir dviračių sistema, viaduko jungtis su A16, o 2027 m. prasidės visiškai naujo tilto per Nemuną statybos. Jis sujungs dvi miesto dalis ir atvers naujas galimybes investuotojams kairiajame krante.
Taip pat gerinama turizmo aplinka: įrengiama vandens transporto įlaida, tvarkomos erdvės prie apžvalgos bokšto ir atnaujinamas Vytauto parkas. Lygiagrečiai investuojama ir į žmogų – modernizuojamos švietimo erdvės, stiprinamos sveikatos ir socialinės paslaugos, kad Birštonas išliktų patogus gyventi, sveikti ir ilsėtis visiems. „Šios investicijos – tai tvirtas žingsnis į ateitį. Jos padeda mums kurti patogų, atvirą, darnų bei tvarų kurortą, kuriame gera gyventi ir ilsėtis,“ – sakė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Kaišiadorys: žengiame į naują plėtros etapą
Kaišiadorys taip pat žengia reikšmingą žingsnį – iki 2030 metų čia bus įgyvendinti 14 projektų už daugiau kaip 32 mln. eurų, orientuotų į gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą ir tvarią rajono plėtrą. Didžiausias dėmesys skiriamas socialinėms ir sveikatos paslaugoms – bus plečiama ilgalaikė ir paliatyvioji slauga, kuriami apsaugoti būstai ir socialinės dirbtuvės, stiprinamos visuomenės sveikatos programos. Taip pat investuojama į švietimo prieinamumą – statomas naujas darželis Rumšiškėse, kuriamos visos dienos mokyklų erdvės, gerinamos vaikų pavėžėjimo paslaugos. Rajone bus tvarkoma vandens ir nuotekų infrastruktūra, žaliosios erdvės, atliekų rūšiavimo sistema, o turizmo investicijos leis patogiau pasiekti Žiežmarių sinagogą, Maisiejūnų piliakalnį ir kitas lankytinas vietas. „Tai kryptingos investicijos į žmones ir aplinką – siekiame, kad Kaišiadorių rajonas būtų patogus gyventi, dirbti ir lankyti šiandien bei ateityje“, – sakė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna.
Kėdainiai: įgyvendiname strateginius projektus
Kėdainių rajonas kryptingai įgyvendina ES investicijų projektus, kurie leis kurti patogesnę, tvaresnę ir socialiai atsakingą aplinką gyventojams. Iš viso planuojami 18 projektų, kurių vertė siekia 28,4 mln. eurų, didžiausią dėmesį skiriant švietimo prieinamumui ir darniam judumui. Mokyklose kuriamos visos dienos ugdymo erdvės, modernizuojamos mokymosi aplinkos, o mieste formuojama vientisa pėsčiųjų ir dviračių takų sistema – bus nutiesta ir atnaujinta daugiau kaip 11 km takų, diegiamos „Bike & Ride“ jungtys. „Šios investicijos kuria ilgalaikę naudą – stiprina švietimą, skatina tvarų judėjimą ir daro Kėdainius patrauklesnius gyventi, mokytis bei dirbti“, – sakė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.
Kauno investicijos: modernūs darželiai, mokyklos ir žaliosios erdvės gyventojų gerovei
Kaunas planuoja pritraukti 79 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų regioniniams projektams – naujų mokyklų ir darželių statybai, esamų ugdymo įstaigų modernizavimui, žaliųjų erdvių atnaujinimui ir darnaus judumo projektams. Prioritetas – švietimas, siekiant užtikrinti pakankamą vietų skaičių vaikams ir kokybiškas viešąsias erdves gyventojams. „Mūsų tikslas – užtikrinti patogią, saugią ir patrauklią gyvenamąją aplinką Kaune. Kai investuojame į mokyklas ir darželius, mes investuojame į ateities kauniečius – tuos, kurie kurs, dirbs ir ves miestą pirmyn. Tai indėlis į kartas, kurios dar tik pradeda savo kelią“, – sakė miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Vienas ryškiausių projektų – darželis Vijūkų gatvėje Romainiuose (260 vietų) ir nauja mokykla šalia, taip pat „STEAM“ centras Dainavoje, priestatai Vaišvydavos mokykloje bei Aleksote rekonstruojamos ugdymo įstaigos.
Be švietimo, investuojama į viešąsias erdves: atnaujinami Kovo 11-osios, Naugardiškių parkai, Naujakurių ir Vijūkų skverai, Liepų alėja bei dviračių ir pėsčiųjų takai. ES lėšos padeda modernizuoti infrastruktūrą, sukurti patrauklias žaliąsias zonas ir patogesnę aplinką gyventojų poilsiui bei bendruomenės veiklai.
Europa čia – regiono miestuose, miesteliuose ir žmonėse
ES investicijos Kauno regione – tik priemonė. Tikroji vertė gimsta tada, kai naujos slaugos paslaugos pasiekia senjorą Raseiniuose, kai tėvai Prienuose saugiai leidžia vaikus į visos dienos mokyklą, kai šeima Kauno rajone randa vietą moderniame darželyje.
Tai – istorija ne apie fondus ar numerius, o apie kuriamą gyvenimo kokybę.
