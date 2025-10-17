„Jis paverčia žmogų monstru“: apie šimtas žmonių sostinėje mitingavo prieš antisemitizmą

Mitingą „Antisemitizmui Ne!“ pradėjo jo organizatorius Arkadijus Vinokuras.
Aktyvistas pareiškė, kad antisemitizmo išraiškos muša rekordus Europoje, Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Australijoje. Visuomenininkas tikino, kad Lietuvoje reikia padaryti viską, jog „antisemitizmo liga nesusirgtų visi iki vieno“.
„Mus kala prie sienos, lyg mes būtume viso pasaulio atpirkimo ožys. Atsikūrus Izraelio valstybei, mes daugiau nenorim būti atpirkimo ožiais. (...) antisemitizmo liga paverčia padorų žmogų monstru“, – kalbėjo jis.
„Antisemitizmas turi tokią savybę – paversti padorų žmogų monstru, žiūrint ir tylint kitiems padoriems žmonėms“, – tikino A. Vinokuras.
Jis taip pat kritikavo žiniasklaidą. Pasak visuomenininko, prisidengdama neva balansuota kritika Izraeliui ji padeda skatinti neapykantą žydams.
„Lietuvoje portalai „LRT“, „Delfi“, „15min“ dvejus metus į vienus vartus varė prieš Izraelį, lyg antros pusės niekada nebuvo ir nėra“, – kalbėjo A. Vinokuras.
Tarp į mitingą susirinkusių žmonių buvo įvairių šalių ambasadoriai, o Katedros aikštėje buvo iškeltas apie pusšimtis Izraelio vėliavų.
Kartu su jomis kabėjo plaktai: „Lietuvos žydai – Lietuvos dalis“, „Vilnius – Jerushalaom de Lita, neapykantai – ne“, „Vilnius – Jerushalaom de Lita, ne antisemitizmui“.
Mitingas vyko islamistų grupuotei „Hamas“ pagal susitarimą grąžinus 20 gyvų Izraelio įkaitų mainais į beveik 2 tūkst. Izraelio kalėjimuose laikytų palestiniečių kalinių.
„Hamas“ taip pat grąžino devynių iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir dar vieno mirusio žmogaus, kuris pasak Izraelio, nebuvo įkaitas, kūną.
Spalio 7-ąją sukako dveji metai nuo 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, išprovokavusį dar vieną karą, nusinešusį dešimtis tūkstančių gyvybių Gazos ruože ir pavertusį didžiąją dalį teritorijos griuvėsiais.
Naujausi komentarai