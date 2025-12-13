 Izraelis sako Gazos Ruože nukovęs „Hamas“ ginklų gamybos vadą

Izraelis sako Gazos Ruože nukovęs „Hamas“ ginklų gamybos vadą

2025-12-13 23:50
BNS inf.

Izraelis pranešė šeštadienį per smūgį Gazos Ruože nukovęs palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karinio sparno ginklų gamybos vadą.

Izraelis sako Gazos Ruože nukovęs „Hamas“ ginklų gamybos vadą
Izraelis sako Gazos Ruože nukovęs „Hamas“ ginklų gamybos vadą / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tuo metu Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra ir ligoninės šaltiniai šioje „Hamas“ valdomoje palestiniečių teritorijoje naujienų agentūrai AFP pranešė, kad per Izraelio smūgį Tal al Havos rajone, esančiame Gazos miesto pietvakariuose, žuvo penki žmonės.

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad šioje teritorijoje buvo suduotas tik vienas smūgis, per kurį žuvo „Hamas“ aukšto rango vadas Raadas Saadas.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) ir gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) bendrame pareiškime pažymėjo, kad „reaguodami į „Hamas“ sprogstamojo įtaiso detonavimą, per kurį Gazos Ruožo geltonojoje zonoje šiandien buvo sužeisti mūsų kariai..., (jie) nurodė likviduoti teroristą Raadą Saadą“.

Pagal tarpininkaujant JAV sudarytą Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, Izraelio pajėgos pasitraukė į pozicijas už vadinamosios geltonosios linijos, tačiau jos vis dar kontroliuoja daugiau nei pusę teritorijos.

B. Netanyahu ir I. Katzas R. Saadą pavadino „vienu iš“ 2023 metų spalio 7-osios išpuolio prieš Izraelį, kuris išprovokavo karą Gazos Ruože, „architektų“.

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad R. Saadas buvo „Hamas“ karinio sparno ginklų gamybos štabo vadas, kuris vadovavo grupuotės „pajėgų stiprinimui“.

Šaltiniai R. Saado šeimoje patvirtino jo mirtį naujienų agentūrai AFP ir pranešė, kad laidotuvės vyks sekmadienį.

Anksčiau šeštadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad „dėl sprogstamojo įtaiso, kuris detonavo per teroristų infrastruktūros rajono pietinėje Gazos dalyje valymo operaciją“, buvo nesunkiai sužeisti du rezervo kariai.

Spalio 10-ąją įsigaliojusios paliaubos sustabdė kovas tarp Izraelio ir „Hamas“, tačiau jos tebėra trapios, o abi pusės vis kaltina viena kitą sąlygų pažeidimu.

Sudegęs automobilis

Gazos civilinės gynybos agentūros, kuri veikia kaip gelbėjimo pajėgos, pavaldžios „Hamas“, atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) sakė, kad penki žmonės žuvo, kai „netoli Nabulsio žiedo Tal al Havoje buvo smogta civiliniam džipo tipo automobiliui“.

Pasak atstovo, „Izraelio kariniai lėktuvai paleido tris raketas į civilinį automobilį, kuris sudegė ir buvo visiškai sunaikintas“. Po šio smūgio „sudegę“ kūnai, jo teigimu, buvo nugabenti į Šifos ligoninę.

Ligoninės skubios pagalbos skyrius agentūrai AFP patvirtino, kad buvo atvežti penki kūnai, ir pridūrė, kad per šį smūgį taip pat buvo sužeisti daugiau nei 25 žmonės.

„Kariniai lėktuvai paleido kelias raketas į automobilį, kuris užsidegė“, – Tal al Havos rajone sakė liudininkas, dėl saugumo priežasčių nenorėjęs atskleisti savo vardo.

„Gyventojai suskubo gesinti ugnį, o ant žemės buvo išmėtytos sudegusios kūnų dalys“, – pridūrė jis.

Kitas liudininkas, 34 metų vyras, gyvenantis palapinėje Tal al Havos rajone, sakė, kad „matė kelis „Hamas“ narius, atvykstančius į atakos vietą“, tačiau daugiau detalių nepateikė.

M. Bassalas taip pat pranešė, kad per du atskirus incidentus Gazos Ruože nuo Izraelio kariuomenės ugnies žuvo 17-metis ir 18-metis.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Gazos ruožas
Hamas
ginklų gamybos vadas
nukautas
Raadas Saadas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų