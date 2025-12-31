JAV ir Izraelis susitarė dėl „Hamas“ nusiginklavimo termino

Dėl to esą sutarta JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu susitikime Floridoje šią savaitę. Anot žiniasklaidos, „Hamas“ grupuotė gali būti pasirengusi atiduoti sunkiuosius ginklus, pavyzdžiui raketas, tačiau lengvuosius ginklus pasilikti.
Abiejų šalių ekspertai, laikraščio „Israel Hayom“ teigimu, siekia „parengti aiškius, bendrai sutartus kriterijus, kurie apibrėžtų, kas būtų laikoma praktiniu „Hamas“ nusiginklavimu“. Izraelio atstovai, anot leidinio, yra susirūpinę, kad „Hamas“ gali bandyti pasilikti didžiąją dalį šiuo metu turimų ginklų ir karinių pajėgumų. Tačiau tiek Izraelis, tiek JAV sutinka, kad toks scenarijus būtų nepriimtinas. Pasak Izraelio žiniasklaidos, B. Netanyahu informavo D. Trumpą, kad „Hamas“ Gazos Ruože dar turi apie 60 tūkst. „Kalašnikov“ tipo šautuvų.
Be to, sutarta, kad „Hamas“ nusiginklavimas bei Gazos Ruožo demilitarizavimas apimtų ir grupuotės požeminės tunelių sistemos sunaikinimą, rašo toliau laikraštis.
„Jei „Hamas“, kaip tai toliau prognozuoja Izraelis, nenusiginkluos, atsakomybė dėl tolesnių žingsnių vėl tektų Izraeliui ir Izraelio kariuomenei“, – teigiama pranešime.
JAV prezidento D. Trumpo inicijuoto Gazos taikos plano antrasis etapas, be kita ko, numato „Hamas“ nusiginklavimą ir Izraelio dalinių atitraukimą iš smarkiai sugriautos palestiniečių teritorijos. Tačiau „Hamas“ iki šiol griežtai atmeta nusiginklavimą. Labai mažai tikėtina, kad taip pat taikos plane numatytos tarptautinės stabilizavimo pajėgos imtųsi „Hamas“ nuginklavimo.
