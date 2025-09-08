Ieškomas didvyris: kirviu išlaužęs duris iš degančio buto išgelbėjo berniuką

„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nuoširdžiai dėkoja vyrui, kuris sekmadienį, kilus gaisrui Grigiškėse, Šviesos gatvėje, daugiabutyje, išgelbėjo vaiką. Ugniagesiai gelbėtojai, gesinę gaisrą, pasakojo, kad išgelbėjęs vaiką vyras iškart pasišalino. Jo poelgis vertas didžiausios pagarbos“, – rašoma Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos feisbuke.
Kaip teigiama, departamento atstovai labai norėtų asmeniškai padėkoti šiam žmogui už drąsą ir kilnumą, todėl prašo jį susisiekti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu telefonu 0707 56866 arba el. paštu [email protected].
Pranešimas apie gaisrą buvo gautas rugsėjo 7 d. 11.55 val. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, ketvirtajame aukšte atvira liepsna degė virtuvė. Išdegė virtuvės patalpa, išdužo langai, aprūko buto sienos.
Iki ugniagesių atvykimo mažametį iš degančio buto išvedė nežinomas praeivis – jis, kaimynų paskolintu kirviu išlaužęs duris, pateko į vidų ir išvedė vaiką į lauką. Berniuką apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos medikai ir išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai iš namo evakavo dar keturis žmones iš ketvirtojo ir penktojo aukštų.
