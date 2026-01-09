Į „Vilijos“ baseiną Kaune skubėjo ugniagesiai

Apie tai portalą kauno.diena.lt informavo vieno baseine treniruotes lankančio vaiko mama. Ji atvažiavo pasiimti savo atžalos, nes dėl gaisro vaikai iš baseino buvo išprašyti į lauką.
„Matėsi iš rūsio besiveržiantys dūmai, atvyko trys ugniagesių ekipažai, medikų automobilis“, – teigė moteris.
Pasak jos, dūmų prie baseino vis daugėjo.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas kol kas galėjo pasakyti tik tiek, kad gaisro gesinti išvyko trys ugniagesių autocisternos.
