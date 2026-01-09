 Į „Vilijos“ baseiną Kaune skubėjo ugniagesiai

Į „Vilijos“ baseiną Kaune skubėjo ugniagesiai

2026-01-09 18:50 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Kaune kilo gaisras Vilijampolėje esančiame „Vilijos“ baseine. 

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai portalą kauno.diena.lt informavo vieno baseine treniruotes lankančio vaiko mama. Ji atvažiavo pasiimti savo atžalos, nes dėl gaisro vaikai iš baseino buvo išprašyti į lauką.

„Matėsi iš rūsio besiveržiantys dūmai, atvyko trys ugniagesių ekipažai, medikų automobilis“, – teigė moteris. 

Pasak jos, dūmų prie baseino vis daugėjo. 

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas kol kas galėjo pasakyti tik tiek, kad gaisro gesinti išvyko trys ugniagesių autocisternos. 

Šiame straipsnyje:
gaisras kaune
Vilijos baseinas
ugniagesiai
dūmai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų