Dėl nepalankių oro sąlygų Vilniaus rajono meras šaukia Ekstremalių situacijų komisiją

„Informuoju, kad dėl susidariusios situacijos, nulemtos nepalankių oro sąlygų, šį vakarą šaukiu Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdį. Apie priimtus sprendimus pranešime“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė R. Duchnevičius.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ankstaus penktadienio ryto rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje sninga ir pusto, temperatūra siekia 6-11 laipsnių šalčio.
Prognozuojama, kad snygis skirtinguose Lietuvos rajonuose tęsis iki sekmadienio.
