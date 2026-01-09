 Dėl nepalankių oro sąlygų Vilniaus rajono meras šaukia Ekstremalių situacijų komisiją

Dėl nepalankių oro sąlygų Vilniaus rajono meras šaukia Ekstremalių situacijų komisiją

2026-01-09 20:17
BNS

 Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius penktadienio vakarą šaukia Ekstremalių situacijų komisijos posėdį.

Robertas Duchnevičius
Robertas Duchnevičius / S. Lisausko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Informuoju, kad dėl susidariusios situacijos, nulemtos nepalankių oro sąlygų, šį vakarą šaukiu Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdį. Apie priimtus sprendimus pranešime“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė R. Duchnevičius.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ankstaus penktadienio ryto rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje sninga ir pusto, temperatūra siekia 6-11 laipsnių šalčio.

Prognozuojama, kad snygis skirtinguose Lietuvos rajonuose tęsis iki sekmadienio.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajono meras
Ekstremalių situacijų komisija
Robertas Duchnevičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų