Ceremonijoje Vilniuje paaiškės 2027 metų Europos žalioji sostinė

Renginio metu paaiškės, kuris miestas taps 2027 metų Europos žaliąja sostine.
„Šiemet Lietuvai ypatinga proga – ceremonija vyksta Vilniuje, 2025 metų Europos žaliojoje sostinėje. Tai puiki galimybė miestui pristatyti savo tvarumo pasiekimus bei pasidalinti patirtimi su kitais Europos miestais. Vilniaus patirtis rodo, kad šis titulas tapo ne tik simboliniu įvertinimu, bet ir realių pokyčių impulsu“, – teigiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime.
Dėl 2027-ųjų Europos žaliosios sostinės titulo rungiasi Austrijos Klagenfurtas, Heilbronas Vokietijoje ir Debrecenas Vengrijoje.
Tuo metu į Europos žaliųjų lapų miestų vardą pretenduoja Nyderlanduose esantis Asenas, Ispanijos Benidormas bei Prancūzijos Sen Kantenas.
Europos žaliosios sostinės apdovanojimu įvertinamos vietos mastu dedamos pastangos gerinti aplinką, o kartu ir ekonomiką bei gyvenimo kokybę miestuose, kuriuose gyvena bent 100 tūkst. gyventojų.
Šiuos apdovanojimus Europos Komisija įsteigė 2010 metais, norėdama paskatinti miestus tapti žalesniais bei švaresniais ir taip pagerinti savo piliečių gyvenimo kokybę.
Apdovanojimu pagerbiami miestai, kurie yra įsipareigoję siekti Europos žaliojo kurso tikslų, visų pirma Nulinės taršos veiksmų plano, Žiedinės ekonomikos veiksmų plano ir Biologinės įvairovės strategijos.
2026-aisiais titulą Vilnius perduos Portugalijos miestui Gimarainsui.
