Teisiamųjų suole – oro balionais atskraidintas cigaretes rinkęs vilnietis

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Z. B., veikdamas organizuotoje grupėje su Lietuvoje ir Baltarusijoje esančiais asmenimis, turėjo užduotį surinkti oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes. Šių metų spalio 3-osios naktį kaltinamasis, įtariama, stebėjo balionų su cigaretėmis, paleistų Baltarusijos teritorijoje į Lietuvą, judėjimą.
Pasieniečių Z. B. buvo sulaikytas tą pačią naktį Vilniaus rajono Didžialaukio kaimo prieigose, kur paėmė kontrabandos būdu meteorologiniais balionais atgabentas kartonines dėžes su cigaretėmis, pažymėtomis Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais, ir nešė jas į automobilį. Iš viso buvo sulaikyta 4500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudaro 23261 eurą.
Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė už kaltinamojo padarytas nusikalstamas veikas – laisvės atėmimas iki šešerių metų.
