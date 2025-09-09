 Sostinė kviečia nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimui nusipelniusius miestiečius

Sostinė kviečia nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimui nusipelniusius miestiečius

2025-09-09 11:14
Pranešimas spaudai

Dešimčiai vilniečių už išskirtinį pėdsaką sostinės istorijoje, įkvepiančius laimėjimus ir miesto vardo garsinimą bus įteiktas „Šv. Kristoforo“ apdovanojimas. Iki spalio 17 d. (vidurnakčio) kviečiama nominuoti žmones, verslus, organizacijas ar iniciatyvas garbingiausiam miesto apdovanojimui. Laureatai tradiciškai bus pagerbti 703-ajam Vilniaus miesto gimtadieniui skirtuose „Šv. Kristoforo“ apdovanojimuose.

Sostinė kviečia nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimui nusipelniusius miestiečius
Sostinė kviečia nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimui nusipelniusius miestiečius / S. Žiūros nuotr.

„Kristoforo“ apdovanojimai – tai aukščiausias miesto įvertinimas ir padėka kuriantiems Vilnių ir Vilniaus istoriją. Dažnai didūs darbai ar pasiekimai lieka nepastebėti, jais pasidžiaugiama tik asmeniniame ar profesiniame rate, o platesnė visuomenė taip ir lieka nesužinojusi miestui nusipelniusių asmenybių. Be to, tikiu, pasiekimų įvertinimas gali tapti stipria varomąja jėga, įkvėpimu ir padrąsinimu kitiems. Pastebėti ir įvertinti kuriančius meną, gydančius, mokančius, ginančius bei telkiančius kviečia Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

S. Žiūros nuotr.

„Šv. Kristoforo“ apdovanojimai teikiami nuo 1998-ųjų. Kandidatus nominacijoms už nuopelnus mokslui, teisėsaugai, švietimui, kultūrai ir menui, Vilniaus istorinei atminčiai, sportui, verslui, turizmo plėtrai, sveikatai, labdarai, architektūrai gali siūlyti vilniečiai, mieste veikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Taip pat galima teikti kandidatus ir nominacijoms, pasiūlytoms pačių vilniečių.

Laureatus atrinks „Šv. Kristoforo“ apdovanojimų komitetas, sudarytas iš įvairių sričių atstovų: mokslininkų, pedagogų, gydytojų, architektų, žurnalistų, muzikos, istorijos ir sporto profesionalų, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės atstovų.

S. Žiūros nuotr.

„Šv. Kristoforo“ apdovanojimą jau yra pelnę istorikas Alfredas Bumblauskas, prof. habil. dr. Vytautas Jonas Sirvydis, šokio duetas „Low Air“ (Airida Gudaitė-Žakevičienė ir Laurynas Žakevičius), UAB „Tesonet Global“, disko metikas, Paryžiaus vasaros olimpiadoje iškovojęs sidabro medalį Mykolas Alekna, „Maisto bankas“ direktorius Simonas Gurevičius,  pianistė Mūza Rubackytė-Golay, lengvaatletė Airinė Palšytė, režisierius Arūnas Matelis, mados dizaineris Juozas Statkevičius, prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis, dirigentas Modestas Pitrėnas, fotografas Antanas Sutkus, kino režisierė Giedrė Žičkytė, muzikantas Andrius Mamontovas, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla ir daugybė kitų Vilniui nusipelniusių miestiečių. Miesto globėjo vardo apdovanojimas įteiktas jau daugiau nei 250 sostinę savo darbais ir pasiekimais garsinančių vilniečių.

Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas / S. Žiūros nuotr.

Apdovanojimų ceremonija vyks 2026 m. sausio 23 d.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
apdovanojimai
sostinė
Šv. Kristoforo apdovanojimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų