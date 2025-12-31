Nuo „Forbes“ iki „Lonely Planet“: kaip Europos žaliosios sostinės titulas padėjo garsinti Vilnių

„Tie, kurie tikisi pilko, brutalistinio miesto, paveldėjusio sovietinę praeitį, Vilniuje labai greitai nustemba – užtenka vieno žvilgsnio į UNESCO saugomą Senamiestį ir žalumos apsuptas kalvas“, – rašė seniausias ir didžiausias nepriklausomas kelionių žurnalas Jungtinėje Karalystėje „Wanderlust“.
Miestas, kuris griauna stereotipus
Užsienio kelionių leidiniai Vilnių vis dažniau apibūdino kaip kompaktišką miestą, kurį patogu pažinti pėsčiomis, o žaliosios erdvės – kasdienio gyvenimo dalis. „Wanderlust“ pabrėžė, kad beveik du trečdaliai sostinės teritorijos yra apaugę žaluma, kur gamta pasiekiama vos keliais žingsniais nuo centro. Išskiriamos ir miesto panoramos, atsiveriančios nuo Gedimino pilies ar kitų apžvalgos taškų, leidžiančios pamatyti, kiek daug žalumos supa istorinį miesto branduolį.
Verslo ir ekonomikos žiniasklaida šį vaizdą papildė kitu aspektu. JAV verslo leidinio „Fortune“ publikacijoje Vilnius aptariamas kaip miestas, kuriame žalumas ir gyvenimo kokybė tampa svarbiais veiksniais tarptautinėms įmonėms ir specialistams renkantis vietą gyventi bei dirbti. Taip pat akcentuojama auganti startuolių ekosistema ir tarptautinių bendrovių buvimas, o miesto žalioji kryptis siejama su saugia, patogia, į žmones orientuota aplinka.
Tuo tarpu „Forbes“ JAV ir Argentinos rinkose Vilnių pristatė kaip 2025 m. Europos žaliąją sostinę, pabrėždamas miesto pažangą mažinant taršą, plečiant žaliąsias erdves ir diegiant tvarius sprendimus kasdieniame miesto gyvenime. Vokietijos portalas „Reisereporter“ taip pat akcentavo, kad Vilniuje žaliosios erdvės, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra, vandens telkiniai bei rekreacinės zonos yra lengvai pasiekiamos kasdien, kas tiesiogiai prisideda prie patogesnio judėjimo mieste ir bendros gyvenimo kokybės.
„Europos žaliosios sostinės vardas nėra vien titulas – jis atspindi kryptingus miesto sprendimus ir ilgalaikį požiūrį į gyvenimo kokybę. Būtent tai ir pastebi užsienio žurnalistai“, – dalijosi Jurga Pociūtė-Mikūtienė, „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ projekto vadovė.
Žurnalistai Vilnių pažino iš arti
Tarptautinį Vilniaus matomumą sustiprino ir patys mieste apsilankę užsienio žurnalistai. Į sostinę atvykę kelionių ir gyvenimo būdo leidinių atstovai iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Baltijos ir kitų Europos šalių miestą pažino ne per oficialius pristatymus, o per asmeninę patirtį.
Vienas tokių vizitų virto „Lonely Planet“ publikacija, kurioje pristatomas 111 km ilgio pėsčiųjų maršrutas, apjuosiantis Vilnių. Čia apsilankiusi žurnalistė negalėjo atsistebėti miesto apylinkių miškais, Neries ir Vilnios upėmis, kalvotais reljefais, Žaliųjų ežerų teritorija bei netikėtais miesto ir gamtos kontrastais – nuo istorinių vietų iki sovietmečio kvartalų. Autorė pabrėžė, kad maršrutas suplanuotas taip, jog kiekvieną jo atkarpą būtų galima pasiekti viešuoju transportu, todėl jis patogus tiek miestiečiams, tiek sostinę norintiems pažinti keliautojams.
Škotijos leidinys „Scottish Sunday Post“ skaitytojams pristatė miško terapijos patirtį Vilniuje – žurnalistė kartu su gide leidosi į vadinamąsias „miško maudynes“, atkreipdama dėmesį, kad beveik du trečdaliai miesto teritorijos yra žaliosios erdvės, o miškas prasideda visai šalia miesto centro. Tuo tarpu Škotijos laikraštis „The Herald“ rašė, kad nors Vilniaus istorinė praeitis buvo sudėtinga, šiandien miestas kryptingai žvelgia į ateitį. Europos žaliosios sostinės titulas čia pristatomas kaip nuoseklios miesto raidos ir žalios krypties dalis, o ne vien simbolinis įvertinimas.
Kaip teigė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė, tokie užsienio žurnalistų pastebėjimai leidžia suprasti, kaip Vilnius matomas tarptautiniame kontekste.
„Europos žaliosios sostinės titulas tapo gera proga parodyti Vilnių kitu kampu. Užsienio žiniasklaidos dėmesys atskleidė, kad miestas įdomus ne tik kaip kelionių kryptis, bet ir kaip vieta gyventi, dirbti ir kurti. Tai, kas mums atrodo jau įprasta, atvykusiems dažnai tampa viena ryškiausių patirčių, apie kurias norisi dalintis“, – sakė E. Girdzijauskaitė.
Naujausi komentarai