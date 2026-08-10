Benkunskas: atliekos tvarkomos brangiau, bet nėra pigesnės alternatyvos

„Dabar atliekų tvarkymas kainuoja brangiau ir reikia suprasti, kad nėra pigesnės alternatyvos. Ir tai, kaip buvo tvarkoma anksčiau, sąlygojo, kad mes turime tokią dabar apleistą gamyklą, privarytą nerūšiuotų atliekų ir, ačiū Dievui, kad viskas baigėsi dar be ekologinių katastrofų ir gaisrų“, – pirmadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku žurnalistams sakė Valdas Benkunskas.
Meras kartojo, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles dėl to nebrangs.
„Vartotojams kainų kilimas tikrai negresia ir dėl šitos krizės tikrai niekas kainų nedidins. Čia yra ir teisinis, ir politinis pažadas, nes vėlgi reguliatorius tiesiog neleis tokių kaštų panaudoti ir įtraukti į kainą“, – sakė V. Benkunskas.
„Už visus nuostolius, kuriuos dabar patiriame brangiau tvarkydami, mes teisminiu keliu išsireikalausime iš buvusio operatoriaus („Energesman“ – BNS)“, – pridūrė jis.
Dabar atliekų tvarkymas kainuoja brangiau ir reikia suprasti, kad nėra pigesnės alternatyvos.
Kaip rašė BNS, VAATC dar liepą susitarė su atliekų tvarkymo įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“ dėl 100 proc. regiono atliekų rūšiavimo. Jų paslaugos pusmečiui kainuos apie 8,2 mln. eurų: „Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų mokama 77 eurus (be PVM), „Ecoservice“ – 62,8 euro, „Ekobazei“ – 63 eurus.
„Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys anksčiau teigė, kad įmonė toną atliekų išrūšiuodavo ir sudegindavo už 53 eurus.
V. Benkunskas liepos pabaigoje teigė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į „normalią kainodarą“.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas taip pat žadėjo, kad sąskaitos gyventojams už šiukšlių tvarkymą nedidės. Anot jo, normalizavus gamyklos darbą tikimasi, jog atliekų tvarkymas kainuos tiek pat, kiek buvo mokama „Energesman“.
M. Švaikauskas aiškino, kad dabartinius kaštus įmonė padengs iš savo sukaupto pelno.
Tuo metu savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis kritikavo tokius pasisakymus ir akcentavo, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams padidėtų.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
„Butelio kakliukas“
Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione sostinės meras sako, kad visi šalies atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“ jų tvarkymo grandinėje.
Šiandien tas butelio kakliukas yra atliekų sudeginimo infrastruktūra, kuri yra fiksuota mūsų nacionalinės teisės aktuose.
„Šiandien tas butelio kakliukas yra atliekų sudeginimo infrastruktūra, kuri yra fiksuota mūsų nacionalinės teisės aktuose. Yra trys jėgainės, kurios degina atliekas, ir kai atsitinka gaisrai, kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla. Bet aš situacijos nedramatizuočiau“, – pirmadienį po susitikimo su Seimo pirmininku J. Oleku žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Anot jo, kiti regionai taip pat galėtų sandėliuoti deginti paruoštas išrūšiuotas atliekas.
„Jeigu Vilnius dabar sandėliuoja laikinai surūšiuotas degiąsias atliekas ir jos kažkada žiemą bus sudegintos, tai lygiai taip pat ir kituose regionuose tas gali būti padaryta. Bet čia jau ne mano reikalas, ne mano kompetencija. Yra Aplinkos ministerija, yra kitos institucijos, kurios tuos srautus turi sudėlioti. Šiandien Vilniuje mes tvarkomės, atliekų rūšiavimo procesas yra sklandus“, – pridūrė meras.
V. Benkunskas pabrėžė, kad šiuo metu didesnių deginimo pajėgumų reikia ir Vilniaus regionui.
„Mums reikia daug didesnių pajėgumų (deginimo – BNS), nes šiuo metu yra tvarkomas ir sudeginamas visas einamasis srautas ir dar papildomai yra paimama iš (Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo – BNS) gamyklos, kur yra sukauptos atliekos jau per kelerius metus. Jei būtų galimybė sudeginti daugiau, mes ta galimybe tikrai pasinaudotumėm. Bet yra jau daugiau niuansų techninių, teisinių, aš jų nežinau ir negaliu pakomentuoti tiksliai. Artimiausiu metu jau turi ir pats „Ignitis“ kalbėti, Aplinkos ministerija“, – sakė jis.
Sostinės meras akcentavo, kad atliekų deginimas yra ne savivaldybių, o centrinės valdžios klausimas.
„Atliekų tvarkymas niekur nestringa, atliekų rūšiavimas vyksta visuose regionuose (...). Deginimo klausimus sprendžia jau nacionalinė valdžia, sprendžia Aplinkos ministerija“, – kalbėjo V. Benkunskas.
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pirmadienį teigė, kad Vilniaus kogeneracinei jėgainei (VKJ) priimant tik Vilniaus regiono atliekas maždaug po mėnesio Alytaus regione bus viršytas leistinas sandėliuoti degintinų atliekų kiekis. Jis anksčiau teigė, kad VKJ atliekų nepriima nuo šio mėnesio pradžios.
VKJ atstovė Rima Aukštuolytė penktadienį BNS teigė, kad jėgainė dėl užsikimšusių filtrų šiuo metu degina tik Vilniaus regiono atliekas. Ji BNS anksčiau teigė, kad šiuo metu sudeginama iki 450 tonų per parą. Vien Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri irgi degina atliekas, šiuo metu remontuojama. Atliekas taip pat degina energetikos bendrovės „Gren“ valdoma termofikacinė elektrinė „Gren Klaipėda“.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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