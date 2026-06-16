 Atnaujintame Vilniaus oro uosto senajame išvykimo terminale pristatoma nauja erdvė

Atnaujintame Vilniaus oro uosto senajame išvykimo terminale pristatoma nauja erdvė

2026-06-16 06:55
BNS inf.

Vilniaus oro uoste antradienį atidaromos atnaujintos senojo išvykimo terminalo patalpos – „VNO Plaza“ erdvė.

<span>Atnaujintame Vilniaus oro uosto senajame išvykimo terminale pristatoma nauja erdvė</span>
Atnaujintame Vilniaus oro uosto senajame išvykimo terminale pristatoma nauja erdvė / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Pasak Lietuvos oro uostų (LTOU), pirmuoju jo konversijos etapu atveriama erdvė padės efektyviau valdyti keleivių srautus, didins jų aptarnavimo kokybę, plės prekybos ir paslaugų pasiūlą.

„VNO Plaza“ erdvėje veiks įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai, čia įrengta nauja centrinė „Duty Free“ erdvė.

Pristatyme turėtų dalyvauti ir Lietuvos oro uostuose neapmuitintų prekių parduotuves valdančios Vokietijos bendrovės „Gebr. Heinemann“ vadovas Clausas Heinemannas (Klausas Heinemanas).

Kaip rašė BNS, portalas LRT šiemet balandį skelbė, kad „Gebr. Heinemann“ tiekia prabangos prekes Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos režimo parduotuvėms. Užpraėjusių metų pabaigoje LRT skelbė, kad įmonė prabangos prekes tiekė ir į Rusiją. Pati bendrovė aiškino, kad šiose šalyse nedirba.

Remiantis LRT ir „Laisvės TV“ turimais muitinės važtaraščiais, „Gebr. Heinemann“ prabangių kvepalų, kosmetikos, aksesuarų, alkoholio, kuriais prekiaujama Minsko oro uoste ir pasienyje, užsakovė Baltarusijoje yra „Helena Valery“, kartu su „Dipmarket“ valdanti prekybos tinklą „Helena Valery Belamarket“.

Žiniasklaidos duomenimis, „Dipmarket“ priklauso baltarusiškam „Dipservice“, kurį valdo A. Lukašenkos Bendrųjų reikalų direkcija, o jos trys vadovai įtraukti į ES sankcijų sąrašą.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
išvykimo terminalas
nauja erdvė
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