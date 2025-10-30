Tęsiasi kultūros bendruomenės protestai: prie Vyriausybės skambėjo lietuviškos dainos

Šią akciją, kuri pavadinta „Dainuojantis protestas. Jaunimas už kultūrą“, surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Jie kvietė dainomis tęsti kultūros bendruomenės pradėtus protestus.
Dalis akcijoje dalyvavusių žmonių prie Vyriausybės nešėsi ir plakatus. Viename jų skelbta: „Uždarome duris Vyriausybės žaidimams“.
Į Vinco Kudirkos aikštę atvykęs Viktoras Eltai teigė, kad jam patiko idėja protestuoti, pasirinkus dainos žanrą.
„Labai smagu, kad dainuojame, nes kartu galime ir prisiminti populiarias dainas, ir priminti valdžiai, jog nesusitaikėme su jų sprendimais, kad mums nėra vienodai“, – kalbėjo vaikinas.
Kitas akcijos dalyvis Mindaugas pabrėžė, kad jam itin svarbu, jog Kultūros ministerija neliktų „aušriečių“ rankose.
„Atėjome čia su draugais dainuoti ir protestuoti prieš sprendimą Kultūros ministeriją atiduoti partijai, kuri negerbia kitų žmonių, kiršina visuomenę. Šiai partijai kultūra tikrai nerūpi“, – aiškino vyras.
Susirinkusieji į renginį prie Vyriausybės atliko Lietuvos atlikėjų ir grupių kūrinius – tarp jų ir grupių „Antis“, „Foje“, „Hipebolės“, taip pat Keistuolių teatro, „Tele bim bam“, Marijono Mikutavičiaus, Vytauto Kernagio dainas.
Kaip skelbta anksčiau, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
(be temos)