Kaupinis: kultūros ministrė deda pastangas suvokti situaciją ir mes tai sveikiname

„Naująją ministrę jūs matėte atėjusią į lapkričio 21 d. mitingą – priešingai negu prezidentą ar premjerę arba valdančiosios partijos pirmininką. Ministrė ten buvo, atėjo. Ministrė deda pastangas suvokti situaciją ir mes tai sveikiname“, – žurnalistams sakė K. Kaupinis.
Kaip skelbta, penktadienį surengtame Kultūros asamblėjos mitinge „Kokios valstybės mes norime?“ apsilankiusi V. Aleknavičienė kalbėjosi su kultūros sektoriaus atstovais.
Tiesa, nei premjerė, nei prezidentas mitinge neapsilankė. Šalies vadovas žurnalistams penktadienį komentavo, kad kultūros bendruomenė nebuvo išreiškusi noro matyti jį proteste bei pabrėžė, kad jeigu yra siekiama realiai spręsti šiam sektoriui kylančias problemas, po protestų turėtų įvykti ir konstruktyvus pokalbis prie bendro stalo.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
