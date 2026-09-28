Tapytojo Ričardo Filistovičiaus parodoje – Vilnius, kuriame realybė susilieja su sapnu

Parodoje bus pristatomi ankstyvieji, aštuntajame dešimtmetyje sukurti kūriniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir MO muziejaus rinkinių bei 26 naujausios pastarųjų metų drobės. Paroda veiks iki spalio 29 d.
„Paprasčiausiai svajoji, dirbi sau ir kažkas pavyksta. O kad specialiai nustebinčiau pasaulį ar žiūrovą – aš to niekada nesiekiau ir neseksiu“, – savo kūrybos filosofija dalijosi R. Filistovičius.
Šis požiūris gerai apibūdina ir daugiau kaip penkis dešimtmečius trunkantį menininko kelią: jis nuosekliai plėtoja savitą tapybos pasaulį, neieškodamas radikalių formos pokyčių ir puoselėdamas savo stilių tarsi „erdvę ir laiką, kuriame pats norėtų gyventi“.
Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1981 m. nutapyto kūrinio „Pasaulis, kuriame norėčiau gyventi“, saugomo MO muziejuje. Ši frazė savaip atspindi R. Filistovičiaus kūrybą – kaip bandymą perkurti tikrovę taip, kad joje atsirastų vietos vaizduotei, istorinei atminčiai ir netikėtiems sugretinimams. Pasak dailėtyrininkės Erikos Grigoravičienės, R. Filistovičius „tikrovei užmerkė akis ir pasinėrė į baugų, permainingą, paslaptingą vaizduotės pasaulį“.
R. Filistovičiaus paveiksluose Vilnius tampa ne tik atpažįstamu miestu, bet ir vaizduotės erdve, kurioje realybė susipina su sapnu. Senamiesčio gatvės, pastatai ir bažnyčių bokštai čia atsiduria greta žmonių, gyvūnų, antikinių skulptūrų ir mistiškų būtybių, o šiuolaikinio gyvenimo sluoksnį ženklina ryškių spalvų akcentai, įspėjamieji užrašai, rodyklės ir geometrinės figūros.
Taip jo drobėse kuriamas savitas pasaulis, kuriame pažįstamas miestas atrodo kitaip, o realybė nuolat pinasi su fantazija.
„Vilniuje esu gimęs, man jis labai mielas ir aš visada stengiuosi Vilniaus vizijas parodyti savitai. Laikas nuo laiko stengiuosi į miestą pažiūrėti vis kitaip“, – pasakojo tapytojas.
„Visi mes, dailininkai, stengiamės tapyti tai, kas mums labiausiai rūpi. Ir visi stengiamės surasti savo nišą, kur galėtume atsiskleisti. Aš kartais renkuosi Vilnių, bet man labai patinka jį parodyti vis kitaip. Pavyzdžiui, įdomu Vilniaus vaizduose panaudoti kokį nors gyvūną“, – apie savo santykį su miesto motyvu pasakojo R. Filistovičius.
Pats tapytojas sakė, kad nesiekia specialiai ieškoti išskirtinių temų – jam svarbiausia dirbti tai, kas įdomu pačiam.
„Visos temos natūraliai atspindi mano paties gyvenimą ir kūrybą“, – yra sakęs menininkas. Vilnius tapytojo darbuose – nuolatinis motyvas, tačiau R. Filistovičiui svarbu rasti naujų būdų pažvelgti į gerai pažįstamą miestą.
„Stengiuosi save praturtinti, kad man pačiam būtų įdomu“, – sakė jis.
R. Filistovičius (g. 1951) turi savitą modernistinį tapybos stilių, kuriame klasikinės tapybos principai susilieja su siurrealistiniais vaizdiniais. Menininkas mėgsta jungti skirtingus vaizdus ir prasmes, pasitelkia metaforas, simbolius, meno istorijos citatas, paradoksus, sarkazmą ir autoironiją.
Parodose tapytojas dalyvauja nuo 1978 metų. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus bei privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.
R. Filistovičiaus tapybos parodos „Tarp realybės ir sapno. Pasaulis, kuriame norėčiau gyventi“ atidarymas – spalio 6 d. 18 val. Vilniaus Rotušėje.
Paroda veiks iki spalio 29 d., parodos kuratorė – Nijolė Nevčesauskienė.
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