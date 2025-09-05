Sostinėje – atsinaujinęs didžiausias festivalis „Vilniaus dienos“

„Pirmasis rugsėjo savaitgalis, tradiciškai, skirtas švęsti Vilnių – augantį, nuolat besikeičiantį, bendruomenišką ir kultūriškai gyvą miestą. Visa tai per šimtmečius sukūrė unikalią vilnietišką tapatybę, kurią įprasmins ir šiemet atsinaujinęs festivalis „Vilniaus dienos“, – sakė miesto meras Valdas Benkunskas.
Anot jo, festivalio programa turėtų nustebinti ne tik miesto svečius, bet ir tikrus vilniečius.
Savivaldybės teigimu, šių metų programa atskleis miesto kultūrinį paveldą, skatins bendruomeniškumą ir suteiks galimybę kiekvienam šventės lankytojui rasti sau patrauklų užsiėmimą.
„Vilniaus dienų“ svečiai galės rinktis nuo muzikos ir šviesų šou, kūrybinių dirbtuvių bei meno ekspozicijų, iki sporto renginių ir etninių kultūrų pristatymų“, – rašoma pranešime.
Skirtingos Vilniaus erdvės trims dienoms taps atviromis kultūros, muzikos, literatūros, meno, sporto, skonių, pramogų ir netikėtų atradimų zonomis.
Katedros aikštėje vyks koncertai, Gedimino prospektas virs „Atradimų prospektu“, kur bus Knygų aikštė, Muzikos ir meno alėja, Stiliaus LOKACIJa, Skonių bei Turizmo alėjos, renginiai vyks ir Vinco Kudirkos bei Lukiškių aikštėse, Baltojo tilto pievoje, Neries krantinėje nuo Baltojo iki pat Žirmūnų tilto.
Penktadienio popietę festivalį atidarys Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro pasirodymas ir tradicinį žydiškos muzikos stilių klezmer atliekančios grupės „Rakija Klezmer Band“ koncertas, skirtas Europos žydų kultūros dienai.
Šeštadienio vidurdienį vyks tarptautinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos konkursas – Vilniaus talentų lyga, o sekmadienį šypsenas dovanos tautiškų šokių kolektyvų koncertas „Šoktinis Vilniui“.
Lukiškių aikštėje įsikurs aktyviausia „Vilniaus dienų“ erdvė – Vilniaus sporto festivalis. Jame daugiau nei 60 sporto organizacijų lankytojus kvies išbandyti įvairias sporto šakas, dalyvauti atvirose treniruotėse bei sveikatingumo veiklose.
Pažymint Vilniaus kaip Europos žaliosios sostinės metus, tarp Mindaugo ir Žirmūnų tiltų pirmą kartą veiks „Žaliosios sostinės pieva“. Šioje erdvėje vyks kūrybinės perdirbimo dirbtuvės, žalieji eksperimentai, tarp jų – vandenilio gamyba, žaliojo Vilniaus ekskursijos.
Penktadienio ir šeštadienio vakarus vainikuos lazerių šou „Gamtos ir technologijos sintezė“, jį patogiausia bus stebėti nuo Neries krantinės ir iš pievos šalia Baltojo tilto.
Dėl šių renginių Vilniuje bus ribojamas eismas.
Naujausi komentarai