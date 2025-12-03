Elektroninės muzikos žvaigždė Alan Walker koncertuos didžiausiame Baltijos šalių muzikos festivalyje

„Summer Sound“ yra vienas laukiamiausių vasaros įvykių, kurį kasmet aplanko tūkstančiai muzikos mylėtojų. Dvi dienas Liepojos paplūdimys virs energingų vakarėlių vieta, kur muzika, jūra ir vasara susilies į ypatingą atmosferą, kokią patirti galima tik „Summer Sound“ festivalyje.
Liepojos paplūdimyje Latvijoje pirmą kartą pasirodys vienas didžiausių pasaulio elektroninės muzikos vardų – britų ir norvegų prodiuseris bei didžėjus Alan Walker. Muzikantas pasaulinę šlovę pelnė 2015 m. su mega hitu „Faded“, kuris tapo vienu ikoniškiausių elektroninės muzikos kūrinių. Pernai Alan Walker koncertavo legendiniame „Tomorrowland“ festivalyje, o jau 2026 m. vasarą žengs į „Summer Sound“ sceną Liepojoje, kur surengs nepamirštamą muzikos bei šviesų šou.
Alan Walker - „Faded“: https://youtu.be/60ItHLz5WEA?si=RqA3wI_a8xxcfsof.
„Gogol Bordello“ yra gerai žinomas vardas Baltijos šalyse – ekspresyvi čigoniško pankroko grupė iš Jungtinių Amerikos Valstijų regione viešėjo jau ne kartą, įskaitant 2019 m., kai surengė nepamirštamą vakarėlį „Summer Sound“ festivalyje. Po šešerių metų pertraukos grupė vėl sugrįš į Liepojos paplūdimį tam, kad sudrebintų festivalį savo legendiniais hitais – „Start Wearing Purple“, „Wanderlust King“, „American Wedding“ ir kitais.
Gogol Bordello - „Start Wearing Purple“: https://youtu.be/SkkIwO_X4i4?si=zQFc_aDFfaJ2dgAv.
„Summer Sound 2026“ festivalio programoje – daugybė muzikantų, kurie pavers festivalį nepamirštamu vasaros įvykiu: Liepojos paplūdimį užkariaus vakarėlių partizanai iš Latvijos „Bermudu Divstūris“ ir ryški bei nenuspėjama, sukūrusi daugybę įtraukiančių ir provokuojančių hitų, repo „supergrupė“ „Singapūras Satīns“, kuri festivalio lankytojams ruošianti ne vieną staigmeną.
Festivalio scenoje taip pat pasirodys vienas stipriausių Latvijos hiphopo atlikėjų ansis, šiuolaikinės liaudies muzikos grupė „Tautumeitas“ ir „The Big Bad Hit Show“ – „Summer Sound“ festivalio šou, apjungiantis populiarius pasaulio ir vietinius muzikos hitus, atliekamus gerai žinomų Latvijos muzikantų. Programą papildys ir kiti Latvijos atlikėjai – reperis Deniss, alternatyviojo poproko grupė „Bukte“, naujoji hiphopo atlikėja „Revolūcija“ ir Dainininkė Amanda, taip pat indie-folko grupė „Tante Gaida“.
Kaip įprasta, festivalyje dalyvaus ir muzikantai iš Lietuvos, kurių pasirodymai bus paskelbti artėjant festivaliui. Ankstesniais metais „Summer Sound“ scenoje yra koncertavę „Colours Of Bubbles“, „Garbanotas bosistas“, „Deeper Upper“, „Daddy Was A Milkman“, „Antikvariniai Kašpirovskio Dantys“, Dynoro ir kiti Lietuvos muzikos scenos atstovai.
Iki gruodžio 29 d. dviejų dienų ir VIP festivalio bilietai prieinami itin palankiomis kainomis. Bilietus į
„Summer Sound“ galima įsigyti interneto svetainėje summersound.lv.
Festivalis „Summer Sound“ yra didžiausias muzikos festivalis Baltijos šalyse, kasmet vykstantis Liepojos paplūdimyje. 2026 metais festivalis vyks jau 14-ąjį kartą. „Summer Sound“ suburia ne tik užsienio, bet ir vietinius muzikos atlikėjus, festivalis pasižymi laisva atmosfera, plačiu muzikos žanrų spektru ir unikalia galimybe mėgautis koncertais tiesiog jūros pakrantėje.
Naujausi komentarai